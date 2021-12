A mérkőzés „kinézete” a vártnak megfelelő volt, hiszen az FTC rögtön átvette a kezdeményezést. A sérüléséből hosszú idő után visszatért Krajcovicnak sok dolga akadt a kapuban, de a szlovák hálóőr megabiztosan hárította a vendégek lövéseit. A folytatásban a DAB is egyre többet kezdeményezett, és a 15. percben Pinczés Olivér révén a vezetést is megszerezte. A fiatal csatár ezután elkövetett egy butaságot, gólörömében a nézőtérre hajította botját, amiért a szabályok szerint végleges fegyelmi jár, így idő előtt véget ért számára a meccs (1-0). Az FTC-nek sikerült ebben a harmadban egyenlítenie, majd a hátralévő két játékrészt egy-egy góllal megnyerte, így összességében a mérkőzést is (2-4).

A dunaújvárosiak végül is szoros meccset játszottak az FTC ellen, és ez biztató a csütörtöki Titánok elleni székesfehérvári derbi előtt (18.40).

DAB – FTC-Telekom 2-4 (1-1, 0-1, 1-2)

DAB: Krajcovic – Pozsár, Bubnov, Török, Szappanos, Kabatajev – Benke, Bobcek, Szűcs (1), Németh P., Ribcsik 1 – Szécsi (1), Erdély, Horváth, Lőczi, Németh Á. – Tamás (1), Druja, Pinczés O. 1, Gebei, Marosi. Vezetőedző: Leo Gudas.

FTC: Arany – Karmeniemi, Boros (1), Kulmala, Nagy G. 2, Pavuk – Seregély, McFadden 1, Komáromy (1), Fowlie, Tóth A. (2) – Bohunicky, Bán, Hajós 1, Kóger (2), Somogyi B. (1) – Roczanov, Galántai, Farkas. Vezetőedző: Fodor Szabolcs.

Leo Gudas: – Nagyon jó meccset játszottunk a mezőny egyik legjobb csapatával, az első két harmadban nagyon fegyelmezetten védekeztünk, ezt az időszakot kiállítás nélkül hoztuk le, ez is kellett ahhoz, hogy szorosan tartsuk a mérkőzést. Amiatt azonban csalódottak vagyunk, hogy az emberelőnyeinkkel nem éltünk jó százalékban.

Fodor Szabolcs: – Ennyi szünet után nem könnyű játszani, s általában meg is gyűlik a bajunk ezekkel a meccsekkel. Az igazsághoz hozzátartozik persze, hogy a DAB sem az a csapat, amelyikkel a szezon elején játszottunk, tudtuk, hogy nem lesz egyszerű meccs. Nem játszottunk túl jól, kicsit szenvedős volt, de megküzdöttünk ezért a három pontért, ami nagyon fontos számunkra, mert elég sűrű az élmezőny.