A mérkőzés eleje kiegyenlített játékot hozott, egy kicsit talán a dunaújvárosiak voltak aktívabbak, és a 7. percben Pinczés kaparta össze a hazai kapu előtt a korongot, majd a hálóba emelt, megszerezve ezzel a vezetést a DAB-nak (0-1). A bekapott gól után igyekezett sebességet váltani a Titánok, de továbbra is inkább a Bikák akarata érvényesült, igaz ez már nem hozott újabb dunaújvárosi gólt. A játékrész derekától viszont átvette az irányítást a házigazda, egyenlő létszámban és emberhátrányba is volt dolga Krajcovicnak, aki állta a sarat, igaz a 18. percben Szappanos lövését Horváth is bravúrral hárította.

A második etapot a fehérváriak kezdték erősebben, és Mingazov emberelőnyös találatával a 26. percben egyenlítettek, majd a 27. percben Lundin ért bele gólt érően egy kapu elé lőtt korongba, de ezt magas bot miatt nem adták meg a játékvezetők (1-1). A játékrész derekán újra emberelőnybe kerültek a hazaiak, s bár ezt sikerült kivédekezni, a folytatásban sem nagyon tudott támadásokat vezetni a DAB, igaz a legnagyobb helyzet ennek ellenére is a Bikák előtt adódott, de Szappanos szólóját védeni tudta Horváth kapus, így a második szünetre 1-1-es állással vonultak a felek.

Forrás: Soos Attila Etele

Az utolsó játékrész oda-vissza játékkal kezdődött, egy-egy nagy helyzetet jegyezhettünk fel az első öt percben, majd a harmad derekán egy páros kiállítás borzolta a kedélyeket, amelyből egy-egy nagy védése volt a kapusoknak, de az eredmény nem változott. Egészen az 55. percig, mikor egy kapu mögül visszatett korong bántóan üresen találta meg Némethet, aki előnyhöz juttatta a hazaiakat (2-1). Hiába kellett volna nagy hajrát nyitniuk az Acélbikáknak, nem sikerült fogást találni a fegyelmezett Titánokon, akik a 60. percben végleg lezárták a mérkőzést Dolinar találatával, s 3-1-s sikerüknek köszönhetően kettő pontra csökkentették hátrányukat a dunaújvárosiakkal szemben az Erste Liga tabelláján. A DAB a tizedik, a Titánok a tizenegyedik helyen áll.

A Titánok - DAB meccs vezetőedzői értékelései:

Anatoli Bogdanov: Természetesen minden meccs teljes koncentrációt, munkát és kapusteljesítményt igényel. Ma minden elem kedvezett számunkra. Azt gondolom, hogy nagyon szoros volt a találkozó, mindkét együttes akarta a pontot és persze szüksége is volt rájuk. Ma ledolgoztuk az ellenfelet és kiérdemeltük a szerencsénket. Sajnos szegény Lundin gólját visszafújták, de ennek ellenére is elégedett vagyok a fiúkkal. Szép karácsonyi ajándékot szereztek maguknak és a csapatnak is.

Leo Gudas: Nem játszottunk jól ma egyáltalán. Sok helyzetet hagytunk az ellenfélnek, akik éltek is a lehetőséggel. Voltak helyzeteink nekünk is, de nem mentek be, ez volt a különbség. Nem koncentráltunk eléggé az első harmadban, ahol előnyt szerezhettünk volna.

Titánok – DAB 3-1 (0-1, 1-0, 2-0)

Titánok: Horváth D. – Reiter, Dobmayer, Krasnican, Lundin (1), Németh K. 1 – Mingazov 1, Ambrus Cs., Fekete , Rétfalvi – Dolinar 1, Farkas, Nagy, Alapi, Keceli-Mészáros – Kóger, Nochta, Mayer, Parragi, Rózsahegyi. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

DAB: Krajcovic – Pozsár, Bubnov, Szappanos, Kabatajev, Török – Benke, Bobcek, Németh P., Szűcs, Ribcsik – Szécsi, Erdély, Horváth Á., Lőczi, Németh Á. – Druja, Tamás, Marosi (1), Gebei, Pinczés O. 1. Vezetőedző: Leo Gudas.

Forrás: acelbikak.net