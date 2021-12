Ez a mérsékelt produkció nem érte teljesen váratlanul a szakosztályt, hiszen a tavalyi bajnoki esztendőt követően jelentős változások történtek az együttes játékoskeretében. A félévet követően Tomanóczy Tibor vezetőedző értékelte a gárda teljesítményét.

– Nyáron alaposan meg kellett húzni a nadrágszíjunkat, ami azzal járt, hogy több meghatározó játékos távozott a klubtól. Erre azért volt szükség, hogy biztosan elindulhassunk az Extraligában. A távozókat elsősorban saját utánpótláskorú játékosokkal pótoltuk, így nem is lehetett más a célunk, mint a bennmaradás kiharcolása – kezdte a beszélgetést.

– Akkor tulajdonképpen az történt, amire számítottak…

– Tudtuk, hogy a fiatalok nem rendelkeznek kellő rutinnal, tapasztalattal. Problémát jelentett az is, hogy ezek a játékosok párhuzamosan a korosztályos csapatokban is szerepeltek. Egy-két fiatal produkciója azonban így is örömteli volt. Laczi Dominik a betegségéig remekül játszott. A legponterősebb játékot a tizen­nyolc éves Kecskeméti Bálinttól láthattuk, akinek teljesítményére már a szövetségi kapitány is felfigyelt, és meghívta a románok ellen két meccset játszott felnőtt nemzeti együttes megfiatalított keretébe. Rajtuk kívül sokat jelentett az együttes számára Hatvany Zsolt rutinja.

– Ezek után mire számít a tavaszi folytatásban?

– Bízunk benne, az alapszakasz második körében eredményesebben szerepelünk majd. Reméljük, az eddig lejátszott mérkőzések, illetve a téli felkészülés tapasztalatait felhasználva sikerül játszmákat, pontokat szerezni. A legjobb formánkat majd a rájátszásban kell nyújtanunk, ahol egy csapatot mindenféleképpen meg kell előznünk ahhoz, hogy meghosszabbítsuk az extraligás tagságunkat. Egyértelmű, hogy fiataljaink szeretnék meghálálni a bizalmat.

– Miként alakul az együttes programja a rajtig?

– Több játékosunk a korosztályos válogatottakkal készült. A többiek alapozó edzéseket végeznek. A két ünnep között egyéni edzésterv alapján dolgoznak majd a játékosok. A közös labdás gyakorlás január 3-án indul. A programban szerepel majd néhány felkészülési találkozó is. Az első tétmeccsünk január 23-án idegenben lesz a MAFC-BME ellen.