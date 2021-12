DFVE – STM CN Mataro

12–8 (4–4, 3–0, 3–3, 2–1)

DFVE: Maczkó (Buis) – Szilágyi, Sajben, Gurisatti 4, Horváth 2, Mahieu 1, Szabó 1, Garda 1, Mucsy 2, Somogyvári, Pál, Szellák 1. Vezetőedző: Mihók Attila.

Az első negyedben fej-fej mellett haladtak a csapatok, mindig a dunaújváros szerzett előnyt, ami a spanyol, holland és orosz válogatottakkal felálló rivális rendre egalizálni tudta. A második negyedben nagy küzdelmet igen, gólt viszont sokáig nem láthattunk, mert a védelmek jeleskedtek. A DFVE két emberhátrányt is megoldott egymás után, a spanyolokénál Mahieu nem talált be ziccerből. Aztán ami nem ment létszám fórban, mert egyenlő állásnál, Mucsy távolról pattintott nagy gólt hat perc után. A Mataro centere zsinórban a harmadik kiállítást szállította, de ezt is kivédekezték a lányok, ebből meg tudott úszni a csapat, az üresen maradt Szellák pedig nem hibázott. Majd ő védekezett kiválóan, hogy aztán Gurisatti feltegye a negyedre a pontot, emberéről szépségdíjas lefordulást bemutatva lőtt gólt, 7–4.

Forrás: Szigetváry Zsolt

A harmadik felvonás az első forgatókönyvét másolta, amit tulajdonképpen senki nem bánt, hiszen a háromgólos előny megmaradt a záró etapra. Ami gyorsan négyre nőtt, mert megint érkezett Gurisatti, aztán Garda kiállítását is kivédekeztük. Öt perccel a vége előtt a Mataro próbált időkéréssel még csodát tenni, a spanyol válogatott legjobbja, Anna Espar révén sikerült is gyorsan egy véleményes találatot szerezniük – jegyezzük meg, a bíráskodás végig korrekt volt –, hiába reklamált Mihók Attila, nem látták szabálytalannak Maczkóval szemben a támadót, 11–8. Arról, nehogy vérszemet kapjanak a spanyolok Horváth gondoskodott, aki Van de Kraats kiállítását remekbe szabott találattal büntette meg. Miután az idő egyre jobban sürgette a Matarót, nem értek rá hosszan támadni, azonban Maczkó és a védelem továbbra is remekelt. Így bőven belefért, hogy kimaradt több dunaújvárosi helyzet, s az utolsó támadásnál Mihók Attila „Kell egy fór!” kérése és az újabb találat sem lett meg, azonban így is a vártnál magabiztosabb, nagyszerű sikerrel kezdtek a lányok.

A csapatnak nem sok ideje maradt pihenni, szombaton 12.45-kor a csoport legerősebb csapata, az olimpiai bajnokkal és ezüstérmesekkel feálló, korábban ötször győztes Sabadell lesz az ellenfél. A házigazda a Fradi - ők a selejtezőből jutottak fel a főtáblára - 11-6-os legyőzésével „melegített”, azt a meccset a miénk előtt játszották. Azaz ők többet pihenhettek és kérdés, az első csata mennyit vett ki Gardáékból.

Vezető képünk archív.