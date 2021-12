A remek erőkből álló erdélyiek láthatóan nem szerették volna, ha őket is meglepik az Acélbikák, ezért nagy elánnal kezdtek, s már a 4. percben megszerezték a vezetést a kiváló formában lévő Szakcskov révén, aki egy kapu előtti kavarodás végén találta meg a kaput közelről (0-1). A folytatás sem volt sajnos szebb, ha a mieink oldaláról nézzük a történéseket, mert a 6. percben emberelőnybe került a Sport Club, mely Szkacskov tűpontos lövésével mindössze hat másodperc alatt gólra is váltotta a fórt (0-2). A második kapott gól után sikerült valamelyest rendeznie sorait a Bikáknak, ám a 18. percben nagyot hibázott a DAB védelme, s ezt Rokaly Szilárd büntette góllal, így az erdélyiek tetemes fórból várhatták a folytatást.

A térfélcsere után valamivel nagyobb tempóban álltak bele a meccsbe az Acélbikák is, de a vendégek így is irányították a játékot, sőt, a mérkőzés derekához érve Szkacskov újabb találata igazából el is döntötte a pontok sorsát. A DAB becsületére váljon, hogy ennek ellenére sem adta fel a küzdelmet, és bár a MAC elleni meccs láthatóan sokat kivett fizikálisan a játékosokból, a 41. percben összejött a szépítés, miután Török passzából Szappanos talált be közelről emberelőnyben (1-4). A dunaújvárosiak szépítő találata után a Csíkszereda még tudta fokozni a tempót, egymás után kapta a jogos emberelőnyöket, s mivel ezekből egyet Fodor révén újabb gólra váltott, így végül magabiztos, 5-1-es sikerrel erősítette meg vezető helyét az Erste Liga tabelláján.

Leo Gudas: – Az első harmadunk nagyon rosszul sikerült, s ezt egy ilyen jó csapat ellen nem engedhetjük meg magunknak. A második és a harmadik harmadban már voltak felvillanásaink, de továbbra is ott tartunk, hogy ha szoros meccset akarunk játszani egy ilyen erősségű csapattal, akkor nem elegendő, ha csak negyven percig küzdünk.

Enrico Rossi: – Nagyon jól kezdtünk, s ez jelentősen megkönnyítette a második és harmadik felvonást. A kulcs az volt, hogy remekül álltunk bele a meccsbe, senki nem gondolta azt, hogy ez könnyű meccs lesz, tiszteltük az ellenfelünket és játszani jöttünk. Sikerült, aminek nagyon örülök.

DAB – SC Csíkszereda 1-5 (0-3, 0-1, 1-1)

DAB: Kovács – Bubnov, Pozsár (1), Kabatayev, Török (1), Szappanos 1 – Benke, Bobcek, Németh P., Rybchyk, Szűcs – Erdély, Szécsi, Horváth, Lőczi, Németh Á. – Tamás, Druja, Gebei, Marosi, Pinczés O. Vezetőedző: Leo Gudas.

SC Csíkszereda: Samankov – Gecse, Láday, Rokaly N., Rokaly Sz. 1, Reisz – Kulyash (3), Papp, Fodor 1 (1), Stach (3), Skachkov 3 – Kubat, Salló, Becze, Casaneanu, Péter – Farkas, Sofron. Vezetőedző: Enrico Rossi.