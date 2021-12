A pandémia miatt most két év szakmai és közösségi történéseit foglalták össze az ünnepi rendezvényen. A remek egyéni teljesítmények mögött igazi csapatmunka áll. Természetesen az emelkedett pillanatokat – ahogy az év végi hagyományok során már szokássá vált – ezúttal is vacsora, tánc, buli és sok-sok baráti találkozás, beszélgetés követte.

A rendezvényen elsőként Motyovszki Mátyás, Dunaújváros önkormányzatának ifjúsági, sport- és turisztikai bizottságának elnöke köszöntötte a megjelenteket. Beszédében elmondta, hogy mindig hazaérkezik, amikor a birkózóknál van. Sajnos a vírushelyzet miatt szinte minden sportszakosztály nagyon nehéz időszakon ment keresztül. Ennek ellenére óriási büszkeség, hogy az utánpótlástól a veterán korosztályig nagyon komoly hazai és nemzetközi eredményeket könyvelhetnek el versenyzők, felkészítők, edzők egyaránt. Remélhetőleg a jövőben többet segíthet majd az önkormányzat a sport területén működő egyesületeknek is. Csak gratulálni lehet azért az összefogásért, ami élteti a város sportját – hallhattuk tőle.

Másodikként Pintér Attila szakosztály-elnök értékelt.

– Szomorú, de a 2020-as év lezáratlanul maradt a vészhelyzet miatt, így most két évre tekinthetünk vissza. Az idén azonban sóhajthatunk egy nagyot, mert sikeresen túléltük az elmúlt két évet, ami más szakosztályok, vagy más területen dolgozó emberekre is igaz lehet. Borzasztóan nehéz és előre nem látható környezetben kellett helytállni. Szerencsére 2021-ben oldódtak a korlátok és beindulhattak a versenyek, ahol kiváló eredmények születtek. Ehhez az eredményhez nem kis részben járult hozzá a szakmai felkészítők az edzők munkája, akik töredék pénzért fenntartották ezt az egész rendszert, valamint hangsúlyosan fontos volt ebben a nehéz helyzetben a támogatók, partnerek önzetlen segítsége is – hangsúlyozta, végül a köszönet jegyében kívánt boldog karácsonyt mindenkinek.

A szakosztály-elnököt Ancsin László, a Magyar Birkózó Szövetség főtitkára váltotta a mikrofonnál, aki kiemelte, nagyon örült a meghívásnak, hiszen vannak itt olyan kollégák, akikkel huszonöt évvel ezelőtt együtt izzadtak a szőnyegen.

Ancsin László, az MBSZ főtitkára nagyra értékelte az erőfeszítéseket

– Az eltelt időszak nehézségeit nem feledve azt is el kell mondani, hogy a bajok ellenére a magyar egyetemes birkózás szempontjából hihetetlen sikeres évet zárhattunk. Főleg az olimpia miatt. Ugyan egyre idősebbek lesznek a sportolóink, de mégis tartani tudták a formát, és hozták az eredményeket. Ez fantasztikus dolog, és mindannyiunk dicsősége, hogy ilyen szinten van a birkózó-sportág! A jövő évben pedig Európa-bajnokságot rendezünk március végén, április elején, ami nagyon érdekes lehet. A „nagy öregek” valószínűleg már nem lépnek szőnyegre, így várhatóan egy fiatal, sikerekre éhes gárda szerepelhet majd. Remélhetőleg Párizsig ők nagyon komoly eredményeket érnek el – hallhattuk egyebek között Ancsin Lászlótól.

A folytatásban Mátyás Gábor szakmai igazgatóként értékelte a szakosztály munkáját. Elmondta, két családja van, az egyik a sajátja, a másik pedig a birkózóké. Beszédében kiemelte, a lényeg az, hogy itt vagyunk és túl tudtunk lenni ezen a helyzeten.

Nagyon komoly állami támogatással bátran kitűzhetik céljaikat, megvalósíthatják álmaikat

– Hittünk és bíztunk egymásban, aminek az az eredménye, hogy most együtt ünnepelhetünk. Az elmúlt időkben a gondok ellenére mindenki a maximálist nyújtotta, edzők, szülők, támogatók. Nagyon sok és szép eredményt elért a szakosztály, ehhez az eredményhez azonban meg kell említeni néhány dolgot. Néhány hónappal ezelőtt az egyesületünk az életéért küzdött. A munkának, az összefogásnak meglett az eredménye. Nagyon komoly állami támogatásban részesültünk, aminek köszönhetően a következő öt évben bátran kitűzhetjük céljainkat, megvalósíthatjuk álmainkat. Nagyszerű, hogy megérkezett a birkózó-szakosztály autóbusza, amivel majd az utazásokat könnyíthetjük – mondta.

Zárásul Mátyás Gábor megköszönte a támogatók és a magyar kormány nagyfokú segítségét, hiszen a feltételek csak így teremthetőek meg a sikeres birkózáshoz. Befejezésként arra buzdította megjelenteket, hogy mindig tűzzenek ki célokat maguk elé, higgyenek önmagukban és a közösségük erejében!

Az est zárásául még egy meglepetés ajándék is a birkózók karácsonyfája alá került! Tarány Gábor, a DAK Acélszerkezeti Kft. képviseletében a DKSE részére egymillió, a birkózók szakosztályának pedig 1,2 millió forint támogatást adott át. A különleges meglepetést Tombor István vezetőedző vette át.

Tarány Gábor (j) a DKSE és a szakosztály számára adott át támogatást

A legjobb sportolók, edzők és a támogatók elismerése is megtörtént

A rendezvény ünnepi részéből a különböző díjak és elismerések átadása sem hiányozhatott, ennek részeként Nyikos Veronika, Pupp Viktória, Fekete Sándor, Miklós Mátyás, Miklós Márton, Nagy Botond, Garbacz Bence, Éva Bence vehetett át ajándékcsomagot. A 2021-es veterán világbajnokságon helyezést elértek közül Kemény Norbertet és Papp Gyulát szólították közönség elé. Az edzők kategóriában Tombor István, Fehér Krisztián, Kiss Károly, Fehér Gábor, Dudás György, Asztalos Bálint, Sipos Zsolt és Piros Tibor részesült elismerésben. A támogatóknál Jaksics Erzsébet igazgató (mezőfalvi iskola) Kovácsné Huber Zita igazgató (mezőfalvi óvoda) képviseletében az együttműködést köszönték meg, továbbá különböző fokozatú támogatóként ajándékot vehetett át Angyal László és Angyalné Zsuzsanna, Farkas Béla, Hertelendi Dávid és Nagy Zsolt, Nagy Zsolt (Global Big), Kernács Pál és Laczkó Bernadett, Makádi Ferenc, Mendi Tamás, Pukánszky Tibor, Somogyi Sándor, Vári István, Szűcs István, DMJV képviseletében Szabó Zsolt és Motyovszki Mátyás, Kozma Gyula, Papp Gyula, Mezei István, Hegedűs Tibor.