A második harmadban nem folytatódott az újvárosi gólszüret, a házigazda rendezte sorait, és még a szépítés is összejött a Lizards számára. A záró játékrész 49. perce meghozta az ötödik Jakab-gólt, a székesfehérváriak a vége előtt még kozmetikáztak az eredményen Szemerei révén (2–7), ám összességében sima sikerrel húzta be sorozatban negyedik bajnoki győzelmét Győri Tamás együttese. Az Angels hibátlan mérlegének köszönhetően továbbra is veretlenül vezeti a pontvadászatot. Jakab Flóráék legközelebb december 5-én, vasárnap a Rampage Womens Hockey együttesét fogadják az újvárosi jégcsarnokban.

Jakab Flórát (96) nem tudták tartani – öt gólig jutott

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap