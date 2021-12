A dunaújvárosi születésű kapus, Mikler Roland és a balátlövő Bodó Richárd is meghosszabbította szerződését a Pick Szeged kézilabdaklubbal. Kiss Bence cégvezető hétfőn az egyesület honlapján tette közzé: Mikler 2024-ig, Bodó 2025-ig írt alá a bajnoki címvédőnél.

A válogatott kapus először 2010-ben igazolt Szegedre a Dunaferr együttesétől, ahol nevelkedett. Tagja volt az EHF Kupát megnyerő csapatnak, majd 2014-től öt éven át a nagy rivális Veszprém kapuját őrizte. A 2019-es visszatérését követően idén bajnoki aranyérmet ünnepelhetett a csongrádiakkal.

Bodó Richárd, aki 2008 és 2011 között a Dunaferr játékosa volt, 2016 nyarán szerződött a klubhoz, és immár az ötödik helyen áll a Bajnokok Ligája házi góllövő-örökranglistáján 220 találattal. A szegedi színekben kétszeres bajnok balátlövő 2019-ben Magyar Kupát is nyert csapatával.

– Egy a célunk a klubbal, így gyorsan megtörtént a megállapodás, 2024-ig biztosan itt leszek! Imádom ezt csinálni, fizikailag rendben vagyok, úgy érzem, hogy a kellő munkát beleteszem, és akkor a teljesítményem is rendben van. Örülök a szerződéshosszabbításnak, annak, hogy továbbra is Pick Szegedet erősíthetem – nyilatkozta Mikler Roland a klub honlapjának.

Mindkét kézilabdázó szerepel a januári magyar-szlovák közös rendezésű Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott 21 fős keretében.