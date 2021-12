A jövő évi vb-re készülő korosztályos kézilabdacsapat volt a pályaválasztó a mérkőzésen, ugyanis a megállapodás szerint az NB I.-es gárdákkal vívott felkészülési találkozóikon mindig ők a házigazdák. A válogatott tagja a Kohász játékosa, Farkas Johanna is, azonban ő most a ­DKKA mezét húzta fel.

Hazai oldalon az utóbbi meccsekről hiányzó Sustková, Horváth és a vb-n szereplő Mrmolja mellett hosszú kihagyás után visszatérőket is üdvözölhettünk a sportcsarnokban, így Nick Viktóriát és Takács Cecíliát.

Junior válogatott – DKKA 20–29 (9–18)

Junior válogatott: Bukov­szky – Ferenczy, Kukely, Faragó, Kajdon, Juhász, Mérai. Csere: Zsigmond (kapus), Koronczai, Ballai A., Besszer, Csáki, Kürthi, Kiss, Ballai B., Török, Mlinkó. Edző: ifj. Kiss Szilárd.

DKKA: Bartulovic – Kukucska, Borgyos, Weisheitel, Farkas, Szalai, Kazai. Csere: Wéninger, Hlogyik (kapusok), Krupják-Molnár, Matucza, Bulath, Nick, Fodor, Takács, Kiss. Vezetőedző: Vágó Attila.

Farkas Johanna most válogatott társai ellen játszott, méghozzá remekül Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

A mérkőzés első percei még szorosan teltek, a „hazaiak” vezetni is tudtak. Aztán Bartulovic és a védekezés „bezárt”, a juniorok hosszabb időre gólképtelenek voltak. Egyébként a kapuba érkező Wéninger és Hlogyik is bemutatott egy-egy hétméteres védést menet közben. A fél­idő derekán 6–8 volt az állás, de aztán egyre inkább nyílt az olló, a Kohász többször tudott lerohanni – Bulath csak büntetőkre állt be –, a válogatott nem nagyon talált utat a ­DKKA kapujáig.

A második félidőben mindkét oldal forgatta csapatát, a Kohásznál is a fiatalokból álló sor gyakorolhatott, azonban a csapat győzelmét semmi nem fenyegette.

Pénteken még egy edzőmérkőzés vár a csapatra hazai pályán, az év utolsó találkozója, 16 órától a Mosonmagyaróvár ellen lesz.