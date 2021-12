A múlt heti mérkőzést úgy harangoztuk be, hogy amolyan hatpontos találkozót vív a két csapat, hiszen az erőviszonyokat nézve, valószínű, hogy e két együttes közül fejezi be valamelyik az alapszakasz után a bajnokságot. A kiírás szerint az alapszakasz első hat helyezettje automatikusan tagja a rájátszásnak, a tizenegyediknek befejeződik a szezon. Amíg a hetedik a tízedikkel, a nyolcadik pedig a kilencedikkel vív páros csatát az úgynevezett mini rájátszásban azért, hogy a legjobb nyolc között folytathassa a sorozatot.

A DAB és Titánok eddig három mérkőzést vívott egymással, a két dunaújvárosi találkozót az Acélbikák nyerték, ám legutóbb a Titánok otthonában hazai siker született.

A találkozó után Leo Gudás, a DAB vezetőedzője az alábbiakat nyilatkozta.

– Egyáltalán nem játszottunk jól. Sok helyzetet hagytunk az ellenfélnek, amely élt is a lehetőséggel. Voltak helyzeteink nekünk is, de nem ­szereztünk ezekből gólt, ez volt a különbség. Nem koncentráltunk eléggé az első harmadban, amikor előnyt szerezhettünk volna.

A két csapat között most két pont a különbség a DAB javára, de a dunaújvárosiak három meccsel többet játszottak, mint a fehérváriak.

Az alsóházi rájátszásba minden bizonnyal a Debrecen, a Győr és a DVTK kerül majd be, a 7., a 8. és a 9. helyen.

Kedden a DAB a Ferencváros-Telekomot fogadja. A két csapat eddig két alkalommal találkozott, a Tüskecsarnokban a Fradi simán, 6–0-ra nyert, december 21-én Dunaújvárosban szoros mérkőzésen már jóval nehezebb győzelmet arattak a zöld-fehérek (2–4).

Fodor Szabolcs, az FTC vezetőedzője – több más téma között – a következőket is nyilatkozta:

„Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a DAB nem az a csapat már, amelyikkel a szezon elején játszottunk.”

Fodor Szabolcs arra utalt ezzel a mondatával, ami az utóbbi hetekben látszódik az Acélbikákon, hogy egyre jobban összeáll ez a fiatal csapat, és most már a legerősebb alakulatoknak is méltó ellenfele tud lenni. Ezt bizonyítja a MAC HKB Újbuda elleni 4–3-as győzelem is.

A bajnokság állása: 1 SC Csíkszereda 26 mérkőzés/59 pont, 2. Ferencváros-Telekom 25/58, 3. Újpest 26/53, 4. Gyergyói HK 24/51, 5. MAC 24/46, 6. Corona Brassó 26/41, 7. Debreceni EAC 25/31, 8. UNI Győri ETO HC 24/24, 9. DVTK Jegesmedvék 23/18, 10. DAB 25/13, 11. Titánok 22/11.

Átadták a Mátyásföldi Jégcsarnokot

Másfél évvel az építkezés megkezdését és egy évvel az alapkő letételét követően átadták a Mátyásföldi Jégcsarnokot. A XVI. kerületi jégpályát 2020 közepén vállalkozói tőkéből és TAO-forrásból kezdték el építeni. Az ősz elején már korcsolyázni lehetett a jégen. A helyi klub, a Sport­országi Cápák játékosai elfoglalták az öltözőiket, utánpótlás-mérkőzéseket is játszanak a jégpályán. Modern, környezettudatos hűtési-fűtési rendszerének köszönhetően a jég egész évben biztosított. A tervezett napelemek és földhőenergia biztosítja majd hosszú távon az épület elégséges és környezettudatos energiaellátást.