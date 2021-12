Sabadell - Óriási győzelemmel kezdte szereplését pénteken késő este az Euroliga csoportkörében a DFVE női vízilabda-együttese, miután a nyitányon bravúros játékkal négy góllal legyőzte a spanyol Matarót. Ezzel pedig fontos lépést tettek a negyeddöntőt érő első két hely megszerzése érdekében.

DFVE–STM CN Mataro, 12–8 (4–4, 3–0, 3–3, 2–1)

DFVE: Maczkó (Buis) – Szi­lá­gyi, Sajben, Gurisatti 4, Horváth 2, Mahieu 1, Szabó 1, Garda 1, Mucsy 2, Somogyvári, Pál, Szellák 1. Vezetőedző: Mihók Attila.

Az első negyedben fej fej mellett haladtak a csapatok, mindig a Dunaújváros szerzett előnyt, amit a spanyol, holland és orosz válogatottakkal felálló rivális rendre egalizálni tudott. A második negyedben nagy küzdelmet láthattunk, gólt viszont sokáig nem, mert a védelmek jeles­kedtek. A DFVE két emberhátrányt is megoldott egymás után, a spanyoloknál Mahieu nem talált be ziccerből. Aztán, ami nem ment létszámfórban, ment egyenlő állásnál, Mucsy távolról pattintott nagy gólt hat perc után. A Mataro centere zsinórban a harmadik kiállítást szállította, de ezt is kivédekezték a lányok, ebből meg tudott úszni a csapat, az üresen maradt Szellák pedig nem hibázott. Majd ő védekezett kiválóan, hogy aztán Gurisatti feltegye az i-re a pontot, emberéről szépségdíjas lefordulást bemutatva lőtt gólt, 7–4.

Szabó Nikolették vasárnap a Fradit győzték le Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírla

A harmadik felvonás az első forgatókönyvét másolta, amit tulajdonképpen senki nem bánt, hiszen a háromgólos előny megmaradt a záró etapra. Ami gyorsan négyre nőtt, mert megint érkezett Gurisatti, aztán Garda kiállítását is kivédekeztük. Öt perccel a vége előtt a Mataro próbált időkéréssel még csodát tenni, a spanyol válogatott legjobbja, Anna Espar révén sikerült is gyorsan egy véleményes találatot szerezniük – jegyezzük meg, a bíráskodás végig korrekt volt –, hiába reklamált Mihók Attila, nem látták szabálytalannak Maczkóval szemben a támadót, 11–8. Arról, nehogy vérszemet kapjanak a spanyolok Horváth gondoskodott, aki Van de Kraats kiállítását remekbe szabott találattal büntette meg. Miután az idő egyre jobban sürgette a Matarót, nem értek rá hosszan támadni, azonban Maczkó és a védelem továbbra is remekelt. Így bőven belefért, hogy kimaradt több dunaújvárosi helyzet, s az utolsó támadásnál Mihók Attila „Kell egy fór!” kérése és az újabb találat sem lett meg, azonban így is a vártnál magabiztosabb, nagyszerű sikerrel kezdtek a lányok.

A csapatnak nem sok ideje maradt pihenni, szombaton kora délután a csoport legerősebb csapata, az olimpiai bajnokkal és ezüstérmesekkel felálló, korábban ötször győztes Sabadell volt az ellenfél. A házigazda a Fradi – amely a selejtezőből jutott fel a főtáblára – 11–6-os legyőzésével „melegített”, azt a meccset a miénk előtt játszották. Azaz többet pihenhetett, és nem lehetett tudni, az első csata mennyit vett ki Gardáékból.

A napot a másik két csapat kezdte, s, hogy mekkora sikerrel nyitott Mihók Attila csapata, az is jelezte, hogy a Mataro 14–5-re kiütötte a Fradit. Így, ha a dunaújvárosiak nyernek a világsztárokat felvonultató házigazda ellen, máris továbbjutnak.

Sabadell–DFVE 10–7 (4–2, 2–2, 0–1, 4–2)

DFVE: Maczkó (Buis) – Szi­lá­gyi, Sajben, Gurisatti 1, Horváth 2, Mahieu, Szabó, Garda 2, Mucsy 1, Pál, Szellák 1.

Alaposan bekezdett a Sabadell, hiszen a második negyed elején már 5–2-re vezetett. Azonban a dunaújvárosiak nem adták fel, két kivédekezett emberhátrány után Garda köszönt be, s ugyan Gomes is eredményes volt, de a 16. (!) percben megítélt első spanyol kiállítást Garda két másodperccel a negyed lejárta előtt gólra váltotta, 6–4.

A szünetet követő harmadik felvonás a kihagyott a helyzetekről, a kontra ítéletekről szólt sokáig, közben érkezett az újabb magyar kiállítás, amit ismét hősiesen kivédekeztünk. Végül két perccel a vége előtt Mucsy minden dühét beleadva bombázott Ester hálójába, 6–5. Aztán a játékvezetők még egyszer „megajándékozták” a Sabadellt egy emberelőnnyel, de azzal sem tudtak élni.

A záró felvonásban aztán alaposan megkapták a hazai pályát a spanyolok, ebben a nagy ellenszélben próbált meg mindent megtenni a vendégegyüttes. Úgy tűnt, ha reggelig játszunk, mi nem ­fogunk emberfórt kapni. Így hiába az önfeláldozó véde­kezés és az újabb gólok, a Sabadellben Forca előnyből, büntetőből és akcióból is gólt lőtt, a végén pedig még Gomez is. Mivel minden találat számíthatott a végelszámolásnál, ezért volt fontos, hogy minél kisebb gólkülönbség legyen a két csapat között.

A csoportgyőztesek közül akár az UVSE is negyeddöntős ellenfél lehet

Az ennyire „megfújt” hazai pálya – 10–1 lett a kiállítások aránya – mellett így különösen dicséretes a DFVE helytállása. Egyébként egy magyar bajnokin, ha a leggyengébb ellenféllel játszana a ­DFVE, még az is legalább négy-öt kiállítást kapna a meccsen. Ezért is kevésbé érthető az az egy, amit a Sabadell kapott ezen a hőfokú és téttel bíró találkozón.

A vereséggel eldőlt, vasárnap a magyar rangadón mindenképpen nyerni kellett a Fradi ellen a továbbjutáshoz. Ezzel szemben a zöld-fehérek győzelmük esetén sem végezhettek volna már az első két helyen, kivéve, ha legalább tíz góllal nyernek, amire igen csekély esély mutatkozott. Ennél kisebb különbségű sikere esetén viszont a Matarót juttatta volna tovább, ugyanis a mini tabellán neki sokkal jobb a gólkülönbsége. Abba bele sem mertünk gondolni, hogy a játékvezetők segítsék ehhez a másik spanyol alakulatot, és „megveretik” a dunaújvárosiakat.

FTC Telekom–DFVE 10–13 (4–4, 2–3, 2–4, 2–2)

DFVE: Maczkó (Buis) – Szilágyi 5, Sajben, Gurisatti 4, Horváth 1, Mahieu, Szabó, Garda, Mucsy 1, Sümegi 1, Pál, Szellák 1.

A meccset a Fradi kezdte jobban, 3–1-el nyitott, aztán az első negyed végére sikerült egyenlíteni. A folytatásban két emberelőnyét váltotta gólra a Ferencváros, majd blokkon, vagy a kapufán végezte több DFVE-támadás. Aztán egymás után három fórt kaptunk, amiből az utolsót Szilágyi gólra váltotta, majd ő villant távolról, és a negyed vége előtt Gurisatti ejtésével már vezetett a csapat, 6–7.

A harmadik negyedben egy gólra ugyan feljött az FTC, de Szilágyi és Szellák ismét növelte a különbséget. Az etap utolsó másodpercében Gurisatti ejtése a háromgólos különbséget jelentette, 8–11. Az utolsó nyolc perc elején Gurisatti tovább növelte az előnyt, s miután a védekezés jól működött, az ellenfél felzárkózása nem sikerült. Három perccel a vége előtt Sümegi találata végleg el is döntötte a mérkőzést.

A csoport záró meccsét vasárnap délután a két spanyol együttes vívta, amelyen végül a Mataro 10–9-re nyert a Sabadell ellen, azonban ez kevés volt a továbbjutásukhoz. Mivel három csapat végzett hat ponttal, a körbeverések miatt a gólkülönbségek döntöttek, ami a Sabadell első és a Dunaújváros második, negyeddöntőt érő helyét jelentette.

Az UVSE hazai pályán az élen végzett - A dunaújvárosiak és az FTC mellett még egy magyar csapat, az UVSE volt érdekelt, amely rendezőként játszhatott csoportjában. Az Újpest már szombaton este ünnepelhetett, hiszen a görög Vouliagmeni és az orosz Uralochka elleni siker elég volt a továbbjutáshoz. Benczur Márton vasárnap az olasz Orizzonte elleni döntetlen során már pihentetni tudta együttese legjobbjait. E csoport (Sabadell): 1. Sabadell 6, 2. DFVE 6, 3. CN Mataro 6, 4. FTC 0. A hármas minitabella gólkülönbsége: Sabadell +2, Dunaújváros +1, Mataro –3. F csoport (Athén): 1. Olympiacos Piraeus (görög) 9, 2. Ethnikos Piraeus (görög) 6, 3. CN Terrassa (spanyol) 3, 4. SIS Roma (olasz) 0. G csoport: 1. UVSE 7, 2. Dynamo Uralochka 6, 3. Vouliagmeni NC 3, 4. Orizzonte Catania 1. H csoport (Padova): 1. Padova (olasz) 7, 2. Kinef Kirishi (orosz) 5, 3. Mediterrani (spanyol), 4, 4. NC Glyfada (görög) 0. A negyeddöntők sorsolása december 18-án az Európai Szuperkupa fináléján lesz, a DFVE a csoportgyőztesek közül a Pireuszt, az UVSE-t, vagy a Padovát kaphatja. A párharcok győztesei az Euroliga, a vesztesek a LEN Kupa négyes döntőjébe kerülnek.