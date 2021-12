A mögöttünk hagyott hétvégén a tornán a házigazdák mellett a Serbia Girls, a HK Lavice Sarajevo, a Fox Hockey Gyergyószentmiklós, a Rampage WH Székesfehérvár, a KMH, a Girls Croatia és a Jégvirágok Kőszeg lépett jégre.

A seregszemle médiatámogatója, a Kohász címert rája blog közlése szerint az eredmények az alábbiak szerint alakultak:

Az V. Angels Cupot a Fox Hockey gárdája nyerte, 2. ­Girls Serbia, 3. Angels NJSE, 4. Hatvani Gigászok, 5. Rampage Women’s, 6. Girls Croatia, 7. KMH Budapest, 8. Jégvirágok, 9. Lavice.

Az egyéni díjazottakat is megválasztották. A legjobb csatár: Máhl Fruzsina (Rampage Women’s), legjobb hátvéd: Gubits Zsófia (Angels NJSE), legjobb kapus: Nadina Niciu (Fox Hockey). Emellett minden csapatból megválasztották a legjobbakat: 1. Fox Hockey: Bende Júlia, 2. Girls Serbia: Valentin ­Vrhoci, 3. Angels NJSE: Kováts Andrea, 4. Hatvani Gigászok: Varga Panna, 5. Rampage Women’s: Nyikos Orsolya, 6. Girls Croatia: Éva Cavka, 7. KMH Budapest: Romasi Nina, 8. Jégvirágok: Pontos Boglárka, 9. Lavice: Zejneb Paldum.

Az Angyalokat ezúttal is a Németh Péter–Győri Tamás-edzőpáros irányította a torna során. A vezetőedző Győri így értékelt a fent már említett fórumon: – Az utóbbi éveket tekintve talán ez volt a legerősebb tornánk. Mégiscsak kilenc csapat jött el hozzánk, sokan a környező országokból. Számunkra a legfontosabb az volt, hogy a csoport­elsőség meglegyen. Azt tudtuk, hogy a folytatás egy másik kávéház lesz. A szerb csapat elleni találkozónk remekül sikerült. A lényeg, hogy gyakorlatilag két sorral végigjátszottunk négy mérkőzést, és bírtuk. A játék egészével is elégedettek lehetünk. Az, hogy nem úgy sikerült minden, amint elterveztük, ez benne van a játékban. Hangsúlyoznám, panaszkodni nincs okunk. Ott voltunk végig, és a lányok többnyire jó megoldásokat választottak. Tudatosan korcsolyáztak és korongoztak előnyös és hátrányos helyzetekben is. Természetesen építkezünk majd ebből is. Videózunk, elemzünk, megyünk tovább. Úgy vélem, számos pozitívumot viszünk tovább ebből a tornából. Hasznos volt, köszönet mindenkinek, aki támogatta, hogy mindez létrejöjjön.

Az Angels jelenleg hibátlan a női magyar jégkorongbajnokság U25 B jelzésű kiírásában. Győri Tamás és Németh Péter csapata eddig nem talált legyőzőre, csakúgy, mint a Hantvan, amely szintén nem vesztett még pontot.