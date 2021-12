Nem jó idők járnak a jégkorongra sem. Egymás után maradnak el az események. Például a Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) minden januári rendezvényét lemondta a járvány miatt. Így egymás után a második szezonban nem lesz női U18-as divízió I/A világbajnokság Győrben.

A korosztályos tornákat teljesen törölték, mivel a svédországi A csoportos világbajnokságnak nem tudnak új időpontot találni a klubkötelezettségek miatt. Egyedül a férfi U20-as elit-világbajnokságot tartják meg Kanadában.

Az észak-amerikai profiligában, az NHL-ben is – amelyet a világ első számú bajnokságának tartanak a szakemberek – sorozatban maradnak el a mérkőzések, összesen hatvanhétre nőtt ezen összecsapások száma. Emellett csak vasárnap negyvenkét újabb NHL-játékos került Covid-listára.

Az NHL-t érintő koronavírus-járvány miatt az NHL hokisai mégsem vesznek részt a jövő évi pekingi téli olimpián. A tengerentúli liga vezetői a koronavírusos esetek miatt elhalasztott mérkőzések pótlási lehetőségei miatt döntöttek úgy, hogy a szeptemberi megállapodással ellentétben mégsem utazhatnak az NHL-esek az ötkarikás játékokra. Az elhalasztott mérkőzéseket csak az olimpiai szünetként tervezett sávban, február 6. és 22. között tudják megrendezni.

Szerencsére nem érinti a vírus az Erste Ligát, vagyis ma 18 órakor a Dunaújvárosi Acélbikák a Ferencvárost fogadja. A mérkőzésen ezúttal is lehet jótékonykodni. A legutóbbi hazai mérkőzésen – ugyancsak a Fradi volt az ellenfél – a DAB megvételre ajánlotta a karácsonyi ünnepi mezét, amiből 15 ezer forintért tizenöt darab el is kelt. A többit most vásárolhatják meg a szurkolók, de voltak, akik további felajánlásokat tettek, így összesen százezer forintot utal a DAB az Útkeresés Segítő Szolgálat alapítványának, amely két, mélyszegénységben élő családnak teszi könnyebbé az életet.

A mai találkozón következik a várva várt macidobálás! Idén is, ahogy eddig mindig, a Szent Pantaleon Kórház gyermekosztályának ajándékozzák a szurkolók által a pályára bedobott plüssállatokat a hokisok.