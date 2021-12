Ezeket a találkozókat szombaton és vasárnap pótolták, s ezek után dőlt el a több között az első hely sorsa is. Miután a Beloiannisz 4–1-re nyert Dégen, így megelőzte a Velencét és első lett. Az Alap is felléphetett a dobogóra, miután 2–0-ra nyert Besnyőn, győzelmét a negyedik helyre csúszó Vajta II bánta. A Baracska 3–4-re kikapott a Sárszentágotától, ami érintette a kulcsi csapatot is, ugyanis ezzel a Baracska nem tudta megelőzni azt, és maradtak a tizedik helyen a tabellán. Ellenben a Sárszentágota is egy hellyel előrébb tudott lépni.

A bajnokság állása

1. Beloiannisz 15 12 2 1 61-16 38 2. Velence 15 12 1 2 67-12 37 3. Alap 15 11 2 2 52-17 35 4. Vajta II 15 11 1 3 56-21 34 5. Sárszentágota 15 9 3 3 58-36 30 6. Besnyő 15 9 0 6 46-29 27 7. Nagylók 15 7 0 8 44-39 21 8. Dinnyés 15 6 3 6 33-48 21 9. Ráckeresztúr 15 6 1 8 34-42 19 10. Kulcs 15 6 0 9 37-43 18 11. Lajoskomárom II 15 5 1 9 40-36 16 12. Baracska 15 5 1 9 43-69 16 13. Rácalmás 15 4 0 11 28-54 12 14. Cece 15 3 2 10 21-50 11 15. Dég 14 3 2 10 44-87 11 16. Tác-Csősz 15 1 1 13 11-76 4

Vezető képünk illusztráció.