Az UVSE búcsúztatása az elődöntőben felért a fináléval – mondta mindenki, miután szombaton a dunaújvárosi hölgyek gigászi csatában egy góllal nyertek a nagy rivális ellen. A másik ágról a Szentest büntetőkkel kiejtő Eger érkezett a vasárnap lapzártánk után befejeződött aranycsatára.

Bár ezúttal erre nem igazán számított szurkoló és szakember, hiszen a két együttes között komoly különbség van. Elég csak a bajnokságra gondolni, amikor hét góllal győzött ellene Mihók Attila gárdája. Természetesen ez nem azt jelentette, hogy ilyen hozzáállással vágott volna neki a DFVE a mérkőzésnek, a mester és Garda Krisztina csapatkapitány is kiemelte, nem szabad lebecsülni a riválist egy pillanatig sem. Ez a szemlélet amúgy sem jellemző a lányokra. Ráadásul ez egy kupameccs, ahol aztán meg pláne bármi megtörténhet, s legnagyobb sajnálatunkra ez be is igazolódott. Ugyanezt mondta Bíró Attila szövetségi kapitány is, az újvárosiak nem fognak nagyképűen vízbe menni. Ő is azt várta, az Eger képes lesz szorossá tenni a találkozót, bár szerinte is a DFVE – UVSE elődöntő volt az igazi finálé, ami bárhol a világon megállta volna a helyét.

A finálé abból a szempontból is érdekes volt, hogy az Eger edzője az a dr. Sike József, aki az előző szezonban még az újvárosiak másodedzőjeként fürdőzhetett a diadalt ünnepelve. Azaz ő mindent tudott az ellenfél játékosairól, csakúgy, mint Kiss Alexandra, aki a DFVE kapusa volt sokáig, és ezúttal ihletett formában teljesített, talán élete meccsét játszotta korábbi együttese ellen.

Egyébként a meccsen szinte semmi nem sikerült Gurisattiéknak, 18 perc után született meg az első találatuk. Ugyan sikerült fordítani, de aztán megint az Eger pillanatai következtek és újra vezetett. Az utolsó másodpercekben a DFVE az egyenlítésért, vagyis az ötméteres-párbaj kiharcolásáért támadott, de Szilágyi lövése a kapufára, majd Kiss fejéről nem be, hanem kifelé pattant, így a végig rendkívül fegyelmezetten és taktikusan játszó Eger megőrizte egygólos előnyét és fennállása során másodszor megnyerte a Magyar Kupát.

Dr. Sike József tavaly a DFVE, most az Eger csapatával fürdőzhetett



Dr. Sike József a meseszerű győzelemről viccesen azt mondta, ilyen, amikor a nyúl elviszi a puskát, azaz egy kis csapat napja volt.

– Ezt a kupát nem a szél fújta be az ablakon, a lányok tudják, július óta milyen munkát végeztek, nagyon szépen megdolgoztak ezért. Büszke vagyok rájuk, így lesznek a közepes játékosokból kicsit nagyobbak. Elbízni viszont nem fogjuk magunkat.

Mihók Attila érthetően nagyon csalódott volt, de szerinte ez az érzés lesz még rosszabb is, és hosszú idő kell, amíg feldolgozzák a történteket, mert egy nagy lehetőséget szalasztottak el.

– Hat szerzett góllal nem tudunk kupadöntőt nyerni. Sem az Eger, sem egyetlen más csapattal szemben. Az első félidőben nagyon beragadtunk, és ez rányomta a bélyegét a mérkőzésre. Amikor sikerült fordítani, akkor jöttek a kontrák és a hátrányok, amit az Eger érvényesített és gólra váltott. Mi pedig a végjátékban a három lehetőségből csak egyet tudtunk kihasználni. Hangsúlyozom újra, ennyi lőtt góllal senki nem nyer Magyar Kupát – fogalmazott.

Mihók Attila is törheti a fejét a meccs miatt Fotók: DCs/NS

Forrás: Domotor Csaba



Nem volt egyszerű éjszakája a csapatkapitánynak, Garda Krisztinának sem, bár mint érdeklődésünkre hozzátette, a hétfői napja sem telik sokkal jobban.

– Gratulálok az Egernek, mert megcsinálták. Amit meg mi, arra próbálok szépen fogalmazni és illő jelzőt keresni... Ugye mi voltunk az esélyesek, szerintem nem megfelelően birkóztunk meg azzal a teherrel, hogy kimondva és kimondatlanul is az volt az elvárás, hogy nyerjünk. Az, hogy két negyedig nem dobunk gólt, nemhogy ilyenkor, semmilyen csapat ellen nem fordulhat elő. Amikor visszajöttünk és a 6–4-es előnyért mehettünk volna, akkor én adtam el a labdát, mert beleragadt a vax a kezembe, amit én soha nem szoktam használni. Én meg pont annak a részét fogtam meg, ez is sorsszerű. És az is, hogy az utolsó pillanatban kapufára ment a lövés. Sajnos még nem tanultuk meg, milyen nyomás alatt játszani, mert akármilyen kupadöntőt játszottunk itthon és a nemzetközi porondon, mindig az Eger szerepét játszottuk. Most lesz pár nap szünet, ami után úgy kell visszatérnie mindenkinek, hogy a történtek ne hagyjanak nyomot. Amikor ilyen pofont kap az ember, annak oka van, így a vasárnapinak is. A történteknek a végére kell járnunk, de ez a következő napok feladata lesz majd. Egy biztos, ebből a fájó kudarcból is tanulnunk kell – nyilatkozta.