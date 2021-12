A Mikulás-hétvégére a Csíkszereda jön vasárnap

Több együttes is csatlakozott a Magyar Jégkorong Szövetség legújabb kezdeményezéséhez. Péntektől hétfőig összesen hét Erste Liga-mérkőzésen lesznek különleges programok Mikulás alkalmából. Lesz olyan együttes, amely egyedi mezben játszik, és lesz, amely karácsonyig megpróbálja teljesíteni a „levélben” beérkezett kívánságokat. A Mikulás-jelmezben vagy -sapkában érkezők ingyen nézhetnek meg egyes meccseket, több helyszínen is tombolával, édességekkel, ajándékokkal várják a kilátogatókat.

A Mikulás-hétvégéhez a Dunaújvárosi Acélbikák is csatlakozott. A vasárnapi, Csíkszereda elleni mérkőzésen lesz a Mikulás az egyik főszereplő. A dunaújvárosiak gazdag programot állítottak össze. Kezdjük azzal, hogy a csapat ünnepi, erre az alkalomra készített különleges mezben korcsolyázik jégre. A szünetekben meglepetés zenei előadások lesznek. A Mikulás-tombola sem maradhat el, természetesen értékes nyereményekkel. Téliruha-gyűjtést is szervez a mérkőzés alatt a DAB a rászorulóknak. Az est fénypontja talán az ünnepi adventi gyertyagyújtás lesz.

A találkozó 18 órakor kezdődik a Dunaújvárosi Jégcsarnokban.

Nagyon készülnek a különleges napra

A Magyar Jégkorong Szövetség a 2021/2022-es szezonban Erste Liga Matiné-mérkőzéseket, családi napokat szervezett, illetve szervez országszerte, aminek célja a sportág népszerűsítése. A kiemelt napokon a meccsek helyszínén kialakított játékzónában ismerkedhetnek meg a sportággal az érdeklődők, találkozhatnak Csúszkával, a honi jégkorongsport népszerű kabalafigurájával, a harmadszünetekben pedig különböző játékokban tehetik próbára tudásukat és rátermettségüket. A legjobbak értékes egyedi nyereményekkel gazdagodhatnak. Az MJSZ bevont olyan városokat is, ahol nincs felnőttcsapat. A Titánok Zalaegerszegen fogadta a Győrt, most pedig a DAB – MAC-meccset játsszák le a vadonatúj ajkai csarnokban, amelyre Dunaújvárosból szurkolói buszok is indulnak. Ajkán lesz „Dobj egy macit” akció, aminek keretében a nézők egy plüssállatot dobhatnak be a jégre az első gól után. A játékokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz juttatják el.

(A „Dobj egy macit” akció 1993-ban Kanadából indult el, majd elterjedt az egész világon. A csúcs 45 ezer 650 plüssállat, amit negyven perc alatt szedtek össze.) A szurkolók készíthetnek fotót a csapatok mezeivel és az Erste Liga-trófeával. A rendezvény védettségi igazolvánnyal látogatható.