Óriási küzdelmeket láthattak azok, akik december 11-én és 12-én kilátogattak a Dunaújvárosi Jégcsarnokba a 14. Santa Claus Cup U10 AAA tornára. Az idei eseményre öt ország tizennégy jégkorongcsapata nevezett azért, hogy részt vegyen a régió legszínvonalasabb tornáján. A Dunaújvárosi Acélbikák a csoportmérkőzések után a 9–14. helyért folytathatták a küzdelmeket. A DAB a helyosztón előbb a pozsonyi HC Lamactól 8–5-re, a szintén szlovákiai Prievidzától 10–4-re, az Ifjabb Ocskay Gábor Jégkorong Akadémiától (Székesfehérvár) pedig 7–5-re kapott ki. Utána a szerb Partizan Belehradot 6–3-ra, majd a szlovákiai HOBA Bratislavát 8–4-re győzte le.

Ők tizennégyen: a csapatok legjobb játékosai és a Mikulás a Santa Claus Cup vasárnapi eredményhirdetésén Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

A végeredmény: 1. HC Decín, 2. Vasas Budapest, 3. Pilsen Wolves (cseh), 4. ISK Csíkszereda (erdélyi), 5. Besztercebánya (szlovákiai), 6. MAC Budapest, 7. Kárpáti Farkasok, 8. UTE Budapest, 9. HC Lamac, 10. MSHK Prievidza, 11. ­IOGJA Székesfehérvár, 12. DAB, 13. HK Partizan Beleh­rad, 14. HOBA Bratislava.

A torna legjobbjai.

MVP (legértékesebb játékos): Kukla Patrik ( HCDecín). Kapus: Gál Tamás (Csíkszereda). Hátvéd: Hugo Mala (Besztercebánya). Csatár: Nygrýn Nikolas (Decín). Pontkirály: Tamás Gergő (Vasas).

A dunaújvárosi csapat legjobbjának Orosz Mátét választották meg a szakemberek.

Sokaknak köszönhető a hét végi torna – A koronavírus-járvány miatt ezúttal csak két hétvégén volt Santa Claus Cup, korábban előfordult, hogy négy hétvégén is rendeztünk, de erre most a Covid-helyzet miatt nem volt lehetőség. Köszönjük minden játékosnak, szülőnek, a játékvezetőknek, az önkénteseknek és mindenkinek, aki segítette a munkánkat, és lehetővé tette, hogy a Covid alatt is meg tudtunk szervezni egy ilyen színvonalas tornát – nyilatkozta a torna zárása után Vladimír Babic főszervező.

A tornát a kezdetek, 2007 óta a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület, vagyis a DAB égisze alatt, Azari Zsolt klubelnökkel közösen szervezi Vladimír Babic szlovák szakember. Ez a felállás egészült ki 2015-ben a Babic által létrehozott Hungary Talent csapatával.