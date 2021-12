Gakisz Jorgosz, a Beloiannisz edzőjének véleménye: – Az első félidőben egy lelkes hazai csapat ellen kellett felvenni a harcot. Mi szereztünk ugyan vezetést, de a vendégfogadónk pontrúgásból egyenlített. A szünetben nyugodtságot kértünk, és akkor kijön majd a két csapat közötti különbség. A taktika láthatóan be is jött, és ezzel továbbra is versenyben maradhattunk az első helyért. Mivel két pontra vagyunk a listavezető Velencétől, így az elmaradt dégi mérkőzés megnyerésével egy ponttal megelőzhetjük riválisunkat. Nagyon örülünk, hogy a tavalyi idényünkhöz képest sikerült fejlődni. Most kiélvezzük a helyzetünket. A jövőt illetően pedig a második félévben döntünk majd a továbblépés irányáról.