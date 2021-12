Dunaújváros - A tabella szerint az UTE a legerősebb csapat ebben az osztályban, a papírforma szerint a hétfő esti csata esélyese. A lila-fehérek aztán nem vicceltek az alapszakasz első körében. Keményen kezdtek, ami egy 6–3-as győzelmet hozott a számukra a Szigetszentmiklós ellen. Ezen a recepten nem változtattak a folytatásban sem, ezért elég rosszul járt minden ellenfelük.

Nem meglepő módon, atombiztosan sikerült az első helyet megszerezniük és megtartaniuk. A gólzsákjuk irigylésre méltó minden ellenfelük számára. A mezőnyben a legtöbbet, 88-at lőttek. Csak az összehasonlítás kedvéért: az őket követő REAC 49-ig jutott. A nagy robogásban a kapott gólokkal nem dicsekedhetnek ennyire, hiszen az ­ELTE és a Sárvár is jobban áll náluk. Föltehetően különösebben nem bánkódhatnak miatta, hiszen a különbségük így is kimagaslóan jóra, plusz ötvenesre sikerült.

És mit várhatunk dunaújvárosi szempontból? Mindennél többet mondanak ezek a nyilatkozatok.

Facskó József, a csapat edzője: – Ma a listavezető otthonába látogat a csapatunk. Az Újpest rendkívül impozáns hazai mérleggel rendelkezik, így a fő esélyese a találkozónak. Ennek megfelelően készülünk, és helyt akarunk állni. Nem az eredményben fogjuk mérni a fejlődésünket, az a fontos, hogy olyan eredmény szülessen, ami esélyt ad arra, hogy az idei utolsó, hazai mérkőzésen megfelelő mentális állapotban tudjunk a győzelemért küzdeni.

Csányi Dávid csapatkapitánynak megjegyeztük, szép sikerek állnak mögöttük az elmúlt időszakban. Kitart a lendület ma este is?

– Igen, nagyszerű győzelemmel hangolódunk a következő megmérettetésre, ez mutatja a csapat erejét is, reméljük, kitart még mára is, mert mindenképp pontot vagy pontokat szeretnénk szerezni. Az Újpest nagyszerű csapat, ez látszik az eredményein is, vezeti a bajnokságot, de nem feltartott kézzel fogunk érkezni, próbáljuk megnehezíteni a dolgát, ami reméljük, eredménnyel is párosul majd – mondta.

Hozzátette, ami a góllövést illeti, úgy gondolja, elkapta azt a bizonyos fonalat, de sokkal fontosabb, hogy csapatként érjenek el sikereket. Amennyiben ez mellé pár gól is párosul, akkor lesz igazán elégedett. Reméli, azért az Újpest kapuját is be tudja venni. – Szeretnénk meglepetést okozni! Pontos eredményt nem szeretnék tippelni, de egy újvárosi győzelemért dolgozunk, és azért mindent meg fogunk tenni – hangsúlyozta.

Szili Szabolcs az egyik erőssége a formálódó dunaújvárosi csapatnak: – A következő ­forduló is nagy csatát fog hozni a listavezető Újpest ellen. Nehéz meccsre számítok, de arra is, hogy a megkezdett munkánk meghozza a gyümölcsét, és megálljuk a helyünket.

Danó Dominik, az együttes bombázója: – Mindenféle szempontból fontos volt a múlt heti győzelmünk. Egyrészt most már megint beszállhatunk a középmezőnyért folyó csatákba, másrészt az önbecsülésünk miatt is. Nagyon nehéz meccs vár ránk az Újpest ellen idegenben, de remélem, nagy csatára tudjuk késztetni az ellenfelet.

A bajnokság állása

1. UTE 12 10 2 0 88-38 32 2. REAC 13 6 4 3 49-38 22 3. Haladás II 12 6 1 5 42-34 19 4. ELTE-BEAC 11 6 1 4 34-31 19 5. Nagykanizsa 12 6 0 6 55-56 18 6. Sárvár 11 5 2 4 36-32 17 7. Tihany 13 5 2 6 33-34 17 8. MF Akadémia 11 5 1 5 41-38 16 9. Sz.szentmiklós 12 4 2 6 48-52 14 10. PTE-PEAC 12 4 2 6 44-54 14 11. Dunaújváros 12 4 2 6 39-47 14 12. BAK 11 0 1 10 20-68 1

Nagyszerű győzelemmel hangolódtak a meccsre, ami mutatja a csapat erejét