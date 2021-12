Ahogy várható volt, erősebben is kezdtek a házigazdák, de a Bikák is jól beleálltak a meccsbe, s szervezett védekezéssel igyekeztek megakadályozni az újpestieket a gólszerzősben sőt, egy-egy alkalommal még Rajna kapuja előtt is zavart tudtak okozni. A 11. percben viszont megkapta első emberelőnyét az UTE, mely a fórral már élni tudott, Kiss Patrik találatával megszerezte a vezetést, s hogy a mieink kedve még rosszabb legyen, arról Balogh Bence gondoskodott, aki egy újabb emberelőnyt gólra váltva duplázta meg a házigazda vezetését a 15. percben (2-0). A játékrész hajrájában ráadásul az újpestiek Nemes révén egyenlő létszámban is betaláltak, így a második etapnak 0-3-as állásról vághattak neki Acélbikáink.