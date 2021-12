A 37. percig szinte végig a Kohász vezetett, nem egyszer három góllal is. A hazaiak azonban egyenlíteni és fordítani tudtak, igaz az utolsó tíz percre fordulva is csak egy gól volt az előnyük, 28–27. A fordulópont az 54. percben érkezett, amikor 31–29-nél emberelőnybe kerültek a dunaújvárosiak és hetest kaptak, de azt Graffy kihagyta. Majd az ellenakciónál Wébert is kiállították, és a Rákosmente zsinórban négy gólt szerzett két és fél perc alatt, 35–29. Így hiába volt az utolsó három gól a Kohászé, azzal már csak szépíteni tudtak az eredményen. A vereséggel a két együttes helyet cserélt a tabellán, a DKKA nyolc forduló után a hatodik kilenc ponttal.