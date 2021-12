A megjelenteket dr. Sándor Péter, a szövetség elnöke köszöntötte, és méltatta a versenyzők teljesítményét. Az elnök kiemelte, a Dunaújvárosi Vízi Sport Club színeiben versenyző Bodor Péter teljesítményét, aki az F250-esek és az F350-esek mezőnyében is világbajnok lett, az F500-as kategóriában pedig Havas Attila szerzett világbajnoki bronzérmet. A jövő bajnokai elnevezésű magyar válogatott részt vett a lettországi világbajnokságon, ahol csapatban a 7. helyen végzett, és az Európa-bajnoki rangsorban is a 7. hely jutott a mieinknek. Az egyéni versenyek után Riskó Lőrinc az Eb-n 6. lett, Jelinek Raven a vb-n végzett 8.-ként. Sándor Péter szavaiból kiderült, a magyar motorcsónaksport fellegvára továbbra is Dunaújváros.