– Örülünk ennek a győzelemnek, ami a mi utunkon fontos sikernek számít. Ezen a mérkőzésen azt éreztem, hogy mentálisan lépett előre a csapatunk. Egymásért és a közös sikerért küzdöttek és nem hagyták magukat kizökkenteni az ellenfél által, akik már az első percektől túlfűtött hangulatot teremtettek. A hajrában is megállták a helyüket, az éles fordulatok és nagy izgalmak után is a helyén volt a szívük. Remélem, hogy a legutóbbi hazai, és a hétfő esti mérkőzések hatására lassan elmozdulunk a rossz szériánkból! Ma este is komoly feladat vár ránk: a Nagykanizsa elleni Magyar Kupa-mérkőzés. Bízom benne, hogy a REAC elleni győzelem lendülete a segítségünkre lesz. Természetesen szeretnénk továbbjutni!