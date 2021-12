Megjegyezte, a nyári időszakban azonban meggyengültek, és edzőváltás is történt a klubnál. Kellett idő, hogy összecsiszolódjanak, de az elmúlt öt-hat meccsen már jelentős eredményeket értek el. Nekik azonban magukkal kell törődni. Amennyiben hozzák azt a játékot, amire képesek, nyernek. A héten új taktikai variációkkal is készültek, amelyeket lehet, hogy alkalmaznak is. Sajnos Hegedűs Edvin sérülés miatt biztosan kihagyja a meccset. Rajta kívül azonban mindenki edz. Barna Zsoltnak volt egy kisebb betegsége, de már felépült. Azt azonban nem tudják, hogy mennyit tud vállalni. Jakab Dávid a héten százszázalékosan dolgozott, így vannak lehetőségeik.