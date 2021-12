Összességében elégedett a kapitány

A korábbi dunaújvárosi siker­edző, most szövetségi kapitány Grátz Vilmos, a hazai szövetség honlapjának ekképp értékelt: – egy nagyon felkészült török válogatott volt az ellenfelünk, amely kiválóan játszott. A védelemből sok kezdő hiányzott, ám így is nagyon jól játszott ez az egység, viszont a büntetések megöltek minket. Az Eb-n nyújtott teljesítményünkkel összességében elégedett vagyok. Örömmel tölt el, hogy feljutottunk Európa elitjébe, viszont ez a teljesítmény ott nem biztos, hogy elég lesz majd. Ráadásként azt is meg kell nézni, kire számíthatunk majd a tapasztaltabb játékosok közül és hát nekem, nekünk edzőknek is át kell gondolni, hogyan alakul a folytatás.