A háromfrontos verseny a szuper csapatbajnokság zárófordulójával indul ma, ahol az UTE, a Békéscsaba és a Postás SE A csapata vesz részt (a Szombathelyi versenyzői egyéniben indulnak). A második etapot a Dunaújvárosi KSE, Postás SE B, az MTK és a Delfin SE zárja – itt is lesznek egyéniben indulók a KSI és a DKSE színeiben –, ahol a szerekhez lép többek között a vb-t megjárt Székely Zója, Bácskay Csenge, Szilágyi Nikolett és a dunaújvárosi olimpikon Kovács Zsófia. A kiírás szerint a szuper csb-n klubonként legalább egy felnőttnek szerepelnie kell, egyébként a serdülőkig bárki alkothatja az ötfős együttest, ahol szerenként mindig a legjobb három eredménye számít, de ebben minimum egy felnőtt mindig benne van. Tavaly a DKSE együttese diadalmaskodott, és Kovácsék most is vezetnek, az első, tavaszi fordulót hét ponttal nyerték meg.

Kovács Zsófiának a felemás korlát biztos Fotó: Dömötör Cs./NS