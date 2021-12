– A legutóbbi szép sikerünk alkalmával alázatos munkával, türelmes csapatjátékkal, és megfelelő időzítéssel használtuk ki az adódó lehetőségeinket. Az eredmény mellett a legfontosabb az volt, hogy a keret és a klub minden tagja, még aki aznap nem állt rendelkezésre, azok is hozzátettek a sikerhez. Ez az igazi erő, amit tovább kell építeni, úgy, hogy minden állomást a helyén kezelünk! Folytatjuk az elkezdett munkát, továbbra is, és reméljük, hogy sok örömet tudunk okozni magunknak és természetesen azoknak is, akik szeretnek bennünket – nyilatkozta.