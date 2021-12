A sereghajtó Titánokkal szemben elért magabiztos siker (9–1), a fölényes gólkülönbség mellett igen fontos volt a DAB számára, amit Leo Gudas vezetőedző hangsúlyozott is. Ugyanis céljuk, hogy eljussanak a rájátszásig, amihez persze további pontokat is szeretnének, illetve kell is szerezniük.