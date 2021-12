Nagyon számítanak a szurkolókra

A meccs előtt Vágó Attila vezetőedző elmondta, ellenfelük és ők is hasonló helyzetben vannak, legalábbis ami a terhelést illeti, hiszen hét közben mindkét csapat kupameccsen szerepelt.

– Itthoni környezetben azonban folytatnunk kell a jó szériánkat, talán az őszi teljesítményünket is meg tudnánk koronázni, ha sikerülne nyerni, ami természetesen a célunk is. Sokat jelentett a legutóbbi találkozókon a B-közép buzdítása, illetve az utánpótlás-játékosainké és a többi szurkolóé, az ő támogatásuk is kellett a győzelmekhez, nagyon remélem, most ismét számíthatunk rájuk – mondta.

A bajnokság őszi szezonja november 20-án zárul, utána a válogatott elkezdi felkészülését a vb-re, a huszonegy játékos november 22-én találkozik.