Jégkorongozóink parádésan álltak bele ezúttal is a meccsbe, s már a 6. percben megszerezték a vezetést Török révén, aki egy szólót váltott magabiztosan góllá, majd három és fél perccel később ismét az első dunaújvárosi gól szerzője villant, mert ezúttal remek cselek után mattolta a Titánok védelmét, s máris 2-0-s hazai fórt mutatott az eredményjelző. Ez láthatóan meg is fogta a vendégeket, akik hiába igyekeztek támadni, a védekezésre nem figyeltek oda, s ezt könyörtelenül ki is használták a Bikák, s Rybchik találatával tovább növelték előnyüket a 14. percben (3-0). Jött is azonnal a fehérváriak időkérése, ám ez sem sokat segített a megyei riválison, mert másfél perccel később Török egy remek támadást zárt le góllal, majd az utolsó percben Szappanos is betalált egy kapu előtti keveredés végén, így gyakorlatilag az első harmad végére eldőlt a pontok sorsa (5-0).