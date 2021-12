– Ez már a tizenegyedik forduló volt, és talán két alkalommal történt, hogy nem játszottuk el ezt kártyát: az első fél­időben jó teljesítménnyel megszerezzük a vezetést, és a folytatás elejétől látványosan összeomlunk, és elhullajtjuk a pontokat. Remek csapatot fogadtunk, akik jól játszották a futsalt. Ezzel együtt minimum méltó ellenfelük voltunk. Az első félidőben kifejezetten szép és látványos játékot mutattunk, a fordítások után is vissza tudtunk jönni a mérkőzésbe, a végeredményen viszont ez nem látszik meg. Mérges és csalódott is vagyok. Pozitívumként viszont azt tudom felhozni, hogy ezek ellenére is egyre karakteresebbé válunk. Úgy látszik, hogy még mindig nem tettünk eleget azért, hogy megérdemeljük a sikert.

Csányi Dávid gólt szerzett, majd a hajrában kiállították

Fotó: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap