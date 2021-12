Boncz Gábor, Rácalmás: – Ahogy korábban is bebizonyosodott, mi a végletek csapata vagyunk. Lehet, kicsit lebecsültek minket, de nagyon jó formát fogtunk ki. Az első gólnál a szélről középre bekeveredő Juhos a hosszúba csavarta el a labdát. A másodiknál szintén Juhos volt a főszereplő, aki szabadrúgást követően a sorfal mellett a hosszúba eltekerve szerezte meg a második találatot. A győzelem talán annak is köszönhető, hogy azzal az összeállítással léptünk pályára, amelyik a Cece ellen is három ponttal vonulhatott öltözőbe. Hátra van még két forduló, a következőben különösen várjuk a rangadót, a kulcsi találkozást.

A rácalmásiak (j) nagyon jó formát fogtak ki és legyőzték a harmadik helyezettet Fotó: Horváth László