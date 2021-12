Kupakgyűjtéshez társult az egyesület

A fővárosi Kis-Pingvin Sport­egyesület egy nagyon beteg kislány gyógykezelésére szervezett jótékonysági akciót, amelyhez a dunaújvárosi egyesület is csatlakozott. Márkus-Schütt Viktória most 7 éves, aki hatodik hónapra agyvérzéssel született, ezért folyamatos gondoskodásra van szüksége. A mindennapos kezelések jelentős anyagi terhet jelentenek a családnak, ezért a pingvinek országos kupakgyűjtésbe kezdtek, ehhez társult a DFVE is. A kupakokat a DFVE büféje előtt lehet leadni a Fabó Éva Sportuszodában.