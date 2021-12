– Szerintem a legutóbbi mérkőzésünk, meg azt megelőző öt-hat is így alakult, mint most. A BVSC ellen, nyilván, mert egy rendkívül összerakott és felkészült csapatról van szó, legalább kétszer kell megnyernünk a találkozót, hogy a végén a három pontnak örülhessünk. A harmadik negyed második és a negyedik első fele értelmezhetetlen és kaotikus vízilabdát hozott, nyilvánvalóan azért, mert olyan szinten küzdött mindkét csapat, hogy belecsúsztak a kontrák. Azonban ez nem a szórakoztató része a játéknak, s nagy kérdés volt, ki jön ki jobban ebből az adok-kapok őrületből. Bíztam benne, ezek most mi leszünk, de ez a BVSC volt. Akkor utána újra rendezni kellett sorainkat, és azt hiszem, egy emlékezetes Gurisatti-csavargóllal dőlt el végül a meccs – értékelt Mihók Attila.

Az ötgólos Gurisatti Gréta vezérletével behúzta a csapat a szezon első derbijét

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap