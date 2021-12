Tomcsányi Benedek: A két aranyérem nagyon boldoggá tesz, de a talaj sikerülhetett volna jobban is, hiszen ott két alkalommal is rontottam. Ha ezek a hibák nincsenek, ott is előrébb végezhettem volna. Persze nem vagyok elégedetlen, örülök Botond sikerének is, nagyon megérdemelte.