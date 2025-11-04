36 perce
Bachtól napjainkig – zenei utazás Zétényi Tamással
A komolyzene szerelmeseinek kihagyhatatlan programmal készül novemberben a Kortárs Művészeti Intézet. Zétényi Tamás csellóművész Dunaújvárosban ad szólóestet, amelyen a kortárs magyar zene legújabb darabjai hangzanak el.
Kortárs zenei estek címmel a Kortárs Művészeti Intézet különleges zenei utazásra invitálja a közönséget november hetedikén 18 órától. Zétényi Tamás, Artisjus-díjas csellóművész szólóestjén a 21. századi magyar csellózene legfrissebb és legizgalmasabb művei csendülnek fel.
Zétényi Tamás estje a KMI-ben
A nagy szakmai elismertségnek örvendő művész évtizedek óta elkötelezett tolmácsolója a 20–21. századi magyar zenének, országjáró koncertsorozata pedig most Dunaújvárosba is elérkezik. Az est során klasszikus és kortárs művek találkoznak, hiszen a programban helyet kap J. S. Bach d-moll csellószvitje (BWV 1008) éppúgy, mint Balogh Máté, Horváth Bálint, Olsvay Endre, Sándor László és Mihalicza Csenge friss kompozíciói.
A művek közötti rövid ismertetőket a Dunaújvárosból indult Balogh Máté Erkel-díjas zeneszerző tartja, aki betekintést nyújt a kortárs szerzők zenei világába és a művek születésének hátterébe is.
A koncert a Kortárs zenei estek című sorozat része, amely novemberben további két különleges eseménnyel várja a zenekedvelőket:
November 14., 18:00 – Lineaments 2. – Nagy Ákos új albumának bemutatója
November 29., 18:00 – Bánkövi Gyula és Balogh Máté szerzői estje
A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!
Dunaújvárosi zeneszerző elismerése: doktori cím a Zeneakadémián