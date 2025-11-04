Bachtól napjainkig – zenei utazás Zétényi Tamással

Kortárs zenei estek címmel a Kortárs Művészeti Intézet különleges zenei utazásra invitálja a közönséget november hetedikén 18 órától. Zétényi Tamás, Artisjus-díjas csellóművész szólóestjén a 21. századi magyar csellózene legfrissebb és legizgalmasabb művei csendülnek fel.

Zétényi Tamás estje a KMI-ben

A nagy szakmai elismertségnek örvendő művész évtizedek óta elkötelezett tolmácsolója a 20–21. századi magyar zenének, országjáró koncertsorozata pedig most Dunaújvárosba is elérkezik. Az est során klasszikus és kortárs művek találkoznak, hiszen a programban helyet kap J. S. Bach d-moll csellószvitje (BWV 1008) éppúgy, mint Balogh Máté, Horváth Bálint, Olsvay Endre, Sándor László és Mihalicza Csenge friss kompozíciói.

A művek közötti rövid ismertetőket a Dunaújvárosból indult Balogh Máté Erkel-díjas zeneszerző tartja, aki betekintést nyújt a kortárs szerzők zenei világába és a művek születésének hátterébe is.

A koncert a Kortárs zenei estek című sorozat része, amely novemberben további két különleges eseménnyel várja a zenekedvelőket:

November 14., 18:00 – Lineaments 2. – Nagy Ákos új albumának bemutatója

November 29., 18:00 – Bánkövi Gyula és Balogh Máté szerzői estje