Nagy Ákos újra Dunaújvárosban

A Kortárs zenei estek sorozat novemberi programja különleges élményt ígér a komolyzene és az elektronikus hangzás határterei iránt érdeklődőknek. November 14-én, 18 órakor kerül sor Nagy Ákos új albumának, a Lineaments II. című lemeznek a bemutatójára. Külön érdekessége az estnek, hogy Nagy Ákos Dunaújvárosban született és innen indult el zenei pályáján, így a koncert egyfajta hazatérés is a nemzetközi zenei színtéren is elismert alkotó számára.

Nagy Ákos zeneszerző a Kortárs Művészeti Intézetben tartja új albumának bemutatóját, ahol az elektronika kerül középpontba.

Forrás: Kortárs Művészeti Intézet Facebook oldala

Nagy Ákos művei csendülnek fel

A Hunnia Records gondozásában 2025 nyarán megjelent lemez a zeneszerző konceptuális sorozatának második része, amely tovább mélyíti Nagy Ákos introspektív, filozofikus zenei világát. Műveiben ezúttal is az időérzékelés változása, a rezignált hangulatok és az akusztikai határterek felfedezése kerül középpontba, miközben a hallgató egy finoman rétegzett, meditatív hangzásvilágba merülhet, írja a Kortárs Művészeti Intézet közösségi oldalán.

Az album bemutatója során Gyöngyössy Csaba, a Modern Művészetért Közalapítvány kuratóriumának elnöke beszélget a zeneszerzővel, miközben a közönség a hanglemezen szereplő művek egy részletét is meghallgathatja.

A Lineaments II. Nagy Ákos (elektronika és ütőhangszerek), valamint három kivételes előadó – Rimóczi István és Hencz Kornél (ütőhangszerek), illetve Horia Dumitrache (basszusklarinét) – közreműködésével készült. Az alkotás a klasszikus akusztikus hangszerek és az elektronika különleges egymásra épüléséből született meg, finoman egyensúlyozva a komponált struktúra és az élő előadás dinamikája között.

A Kortárs zenei estek a Kortárs Művészeti Intézetben sorozat következő programja november 29-én, 18 órakor várja a közönséget, amikor Bánkövi Gyula és Balogh Máté szerzői estje zárja az őszi zenei eseménysorozatot.