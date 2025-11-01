november 1., szombat

Marianna névnap

20°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Duol.hu podcast

2 órája

Békési Erika könyvbemutatóján jártunk Dunaföldváron

Címkék#duol podcast#Dunaföldvár#A Mama kötény#Békési Erika

Balogh Tamás
Békési Erika könyvbemutatóján jártunk Dunaföldváron

Üdvözlöm Önöket, a baloghtomi vagyok.

Mostanában jelent meg Békési Erika könyve: „A Mama köténye” címmel. A bemutatóján a könyvben megbújó, szerethető és talán irigyelhető információkra támaszkodva beszélgettünk a szerzővel. A sorok között be nem vallott idill lapul, amiről kiderülhet, hogy egy szeretnivaló csapda. Bárkinek eszébe juthat róla a saját dédije... 

Semmiképen sem szeretnénk az idő kerekét visszafordítani, pedig a mai világunk nem is kicsit csábít rá. Vajon szüksége van-e a korunk emberének, kivált a gyermekeknek a dédik, nemzedékeken át örökölhető tudományára?! Talán megfognak lepődni azon, hogy mi volt közülük a legnagyobb! Persze szerintem nem is eggyel büszkélkedhettek volna, ha egyáltalán valaki az ő idejükben megkérdezte volna róla őket. Ezért aztán tessék alaposan figyelni a beszélgetésre, és utána figyelmesen átolvasni a könyvet! Hátha találnak olyan egyszerű, nem fájdalmas, újból alkalmazható módszereket, amitől szebb lesz az életük!

Google News A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!

Még több podcast

 

Duol.hu podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu