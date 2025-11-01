Békési Erika könyvbemutatóján jártunk Dunaföldváron

Üdvözlöm Önöket, a baloghtomi vagyok.

Mostanában jelent meg Békési Erika könyve: „A Mama köténye” címmel. A bemutatóján a könyvben megbújó, szerethető és talán irigyelhető információkra támaszkodva beszélgettünk a szerzővel. A sorok között be nem vallott idill lapul, amiről kiderülhet, hogy egy szeretnivaló csapda. Bárkinek eszébe juthat róla a saját dédije...

Semmiképen sem szeretnénk az idő kerekét visszafordítani, pedig a mai világunk nem is kicsit csábít rá. Vajon szüksége van-e a korunk emberének, kivált a gyermekeknek a dédik, nemzedékeken át örökölhető tudományára?! Talán megfognak lepődni azon, hogy mi volt közülük a legnagyobb! Persze szerintem nem is eggyel büszkélkedhettek volna, ha egyáltalán valaki az ő idejükben megkérdezte volna róla őket. Ezért aztán tessék alaposan figyelni a beszélgetésre, és utána figyelmesen átolvasni a könyvet! Hátha találnak olyan egyszerű, nem fájdalmas, újból alkalmazható módszereket, amitől szebb lesz az életük!

