Kaland minden korosztálynak

46 perce

Telt ház előtt játszották a Rumini Tükör-szigeten előadást a Várkert Bazárban

Címkék#Bartók Színház#társulat#Firkin#Rumini Tükör-szigeten#siker

Telt ház előtt lépett színpadra szombaton a Rumini Tükör-szigeten társulata a budapesti Várkert Bazárban. A Bartók Színház előadása kétszer is hajóra szállt a Firkin zenekar zenéjével, és a siker nem maradt el – minden jegy elkelt.

Duol.hu

Igazi sikerszériát él ma a Várkert Bazárban a világhíres matrózegér kalandja: két telt házas előadás is várta a közönséget 14 és 17 órakor. A Bartók Színház Rumini Tükör-szigeten című zenés előadása ezúttal a Firkin zenekar kíséretében repíti hajóra a Szélkirálynő legénységét. Lássuk milyenek a telt házas Rumini előadások Budapesten!

Bartók Színház
A Bartók Színház Rumini Tükör-szigeten című előadását a Firkin zenekar kíséretében láthatja a közönség a Várkert Bazárban.
Forrás: Bartók Színház Facebook oldala

Bartók Színház: Hajóra szállt a világhíres matrózegér és a Szélkirálynő legénysége

A közönség érdeklődése óriási, minden jegy elkelt a mai előadásokra. Akik lemaradtak, azoknak még holnap, hétfőn 10 órától lesz egy utolsó lehetőségük: a Várkert Bazárban tartott harmadik előadásra már csak néhány jegy maradt, így érdemes mielőbb lecsapni rá.

A Bartók Színház Rumini-produkciója a gyerekek és felnőttek körében is hatalmas siker, a dunaújvárosi társulat lendületes játéka és a Firkin zenéje pedig garantálja, hogy a kaland most is felejthetetlen lesz.

Tragikomédia négy kiemelkedő színművésszel

Érdemes visszatekinteni október 17-re is, amikor a Bartók Színház különleges eseménynek adott otthont: ekkor mutatták be a Három nő, egy eset című darabot. A tragikomikus történetet négy kiváló színművész – Sajgál Erika, Kovács Vanda, Holecskó Orsolya és Őze Áron – kelti életre, az előadás rendezői feladatait pedig Őze Áron látta el.

