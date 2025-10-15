október 15., szerda

Emlékezés és tisztelet

1 órája

Feltóti Sándor fotói – Tantermi Tárlat a Rostiban

Feltóti Sándor tanár, fotós, művész, író már nincs közöttünk. Ám munkái, alkotásai révén továbbra is köztünk él. Felóti Sándor tanár úr előtt tisztelegnek a Rosti diákjai is a Tantermi Tárlalatok a Rostiban rendezvényén.

Fekete Györgyi

A „Tantermi Tárlatok a Rostiban” című sorozat következő eseményére 2025. október 16-án, csütörtökön 16 órakor kerül sor a Rosti Pál Gimnáziumban. Ezúttal  Feltóti Sándor fotóiból nyílik kiállítás az iskola egyik emeleti tantermében. A tárlatot Deák Nóra, a Kortárs Művészeti Intézet munkatársa nyitja meg, aki a kiállítás kurátora is. A megnyitón közreműködik Gyurkity Katalin, a Kálvin János Gimnázium és Általános Iskola igazgatója Feltóti Sándor verseinek tolmácsolásával, valamint a Gálházi duó énekelt versekkel. A rendezvény különlegessége, hogy a megnyitó során Kiss Kálmán tanár úr is közreműködik: ő mondja el a Feltóti-kötet bevezetőjét.

 

