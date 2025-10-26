A Grund 500-szor éledt újra a Vígszínház színpadán

Október 25-én különleges estét ünnepelt a Vígszínház: ötödik századik alkalommal került színpadra A Pál utcai fiúk, a magyar színháztörténet egyik legnagyobb közönségsikere. A darabban Szántó Balázs is szerepel, aki Weisz karakterét formálja meg. A Molnár Ferenc regényéből készült zenés előadás Grecsó Krisztián szövegével, Dés László zenéjével, Geszti Péter dalszövegeivel és Marton László rendezésében az elmúlt években közel félmillió nézőt vonzott, generációkat kötve össze a Grund történetén keresztül. Ilyen volt a Pál utcai fiúk ötszázadik előadása a Vígszínházban.

Szántó Balázs a Vígszínház színpadán, A Pál utcai fiúk jubileumi előadásán is lenyűgözte a közönséget hiteles alakításával.

Forrás: Szántó Balázs Facebook oldala

A jubileum alkalmából a Vígszínház különleges meglepetéssel is készült: egy rövid videóval, amely pillanatképet ad arról, mit jelent számukra ez a közösség és ez a történet. A felvételben szinte az összes szereplő – és néhány váratlan vendég is – feltűnik, aki az elmúlt 499 előadásban valaha részt vett.

Szántó Balázs Weisz szerepében hódította meg a közönséget

A jeles alkalom a dunaújvárosiaknak is külön örömre ad okot, hiszen a darab egyik szereplője Szántó Balázs, aki A Pál utcai fiúkban Weisz szerepében látható, és az elmúlt évek során több mint négyszáz előadásban állt színpadra a produkcióban.

Balázs közösségi oldalán megható, személyes hangvételű bejegyzésben emlékezett meg az estéről:

„Ma este a Pál utcai fiúk ötszázadik.

Nekem a négyszáznyolcadik.

Nem gyűjtöm — csak tudom.

Akkor huszonnégy voltam, ma harminchárom.

Az ember néha csak utólag veszi észre,

hogy közben felnőtt benne a grund.”

A színész így zárta sorait:

„Ötszázon innen és túl: éljen minden barát, kolléga, alkotó,

és az összes csodás néző, akikkel együtt teremtettük meg a Grundot!

Éljen a Grund!”

A Pál utcai fiúk az 500. előadáson is ugyanazt az üzenetet közvetítette, mint a premier estéjén: a barátság, a bátorság és a hűség örök érték, és valóban — ahogy a dal is mondja — "Mi vagyunk a Grund!"