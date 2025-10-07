Hungarikum védjegyet kapott a Solti Pálinka — a helyi főzde ezzel bekerült a magyar pálinkakultúra legnagyobbjai közé. A több mint százéves hagyományokra épülő vállalkozás elnyerte a minőségi és hagyományőrző értékeket képviselő elismerést. A Solti Pálinkaház célja, hogy a jövőben nemzetközi szinten is öregbítse a város hírnevét.

A Hungarikum Bizottság döntése alapján elnyerte a rangos védjegyet a Solti Pálinka

Elismerés a minőségnek és a hagyománynak

A Hungarikum védjegy olyan termékeket ismer el, amelyek a magyar kultúra, hagyomány és szakmai tudás kiemelkedő értékeit képviselik.

A Solti Pálinkaház esetében ez a hagyományos kisüsti eljárással, válogatott gyümölcsökből készült pálinkák minőségét és a több generációra visszanyúló helyi tudást ismeri el.

Több mint egy évszázados múlt

A solti pálinkafőzés története az 1880-as évekre nyúlik vissza. A jelenlegi főzde 2018-ban került Kovács János vállalkozó családjának tulajdonába, akik teljesen megújították az üzemet.

Egy évvel később, 2019-ben jelentek meg az első saját zárjegyes termékek, amelyek rövid időn belül elismerést arattak a szakmában.

Harmincféle íz, szakmai alapokon

A Solti Pálinkaház jelenleg mintegy harmincféle párlatot és likőrt kínál. A termelést szakirányú végzettséggel rendelkező családtagok vezetik, akik a hagyományt modern technológiával ötvözik.

A Hungarikum védjegy megszerzése így a szakmai elhivatottság, a minőség és a helyi közösség összefogásának közös sikere.

A Solti Pálinka név mostantól a legjobbak között

A Hungarikum védjegy nemcsak a főzde elismerése, hanem Solt városáé is, amely ezzel felkerült Magyarország gasztronómiai térképére.

A Solti Pálinkaház célja, hogy a jövőben nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is erősítse a térség hírnevét.

A teljes interjú és további részletek társoldalunkon a baon.hu cikkében olvashatók

