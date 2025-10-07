1 órája
Hungarikum védjegyet kapott a Solti Pálinka
A Hungarikum Bizottság döntése alapján elnyerte a rangos védjegyet a helyi pálinkafőzde, amely a Kodio Trade Kft. tulajdonában működik. A Solti Pálinka így hivatalosan is a magyar gasztronómiai örökség részévé vált, hiszen termékei hagyományos technológiával és több generációs szakértelemmel készülnek.
Hungarikum védjegyet kapott a Solti Pálinka — a helyi főzde ezzel bekerült a magyar pálinkakultúra legnagyobbjai közé. A több mint százéves hagyományokra épülő vállalkozás elnyerte a minőségi és hagyományőrző értékeket képviselő elismerést. A Solti Pálinkaház célja, hogy a jövőben nemzetközi szinten is öregbítse a város hírnevét.
Elismerés a minőségnek és a hagyománynak
A Hungarikum védjegy olyan termékeket ismer el, amelyek a magyar kultúra, hagyomány és szakmai tudás kiemelkedő értékeit képviselik.
A Solti Pálinkaház esetében ez a hagyományos kisüsti eljárással, válogatott gyümölcsökből készült pálinkák minőségét és a több generációra visszanyúló helyi tudást ismeri el.
Több mint egy évszázados múlt
A solti pálinkafőzés története az 1880-as évekre nyúlik vissza. A jelenlegi főzde 2018-ban került Kovács János vállalkozó családjának tulajdonába, akik teljesen megújították az üzemet.
Egy évvel később, 2019-ben jelentek meg az első saját zárjegyes termékek, amelyek rövid időn belül elismerést arattak a szakmában.
Harmincféle íz, szakmai alapokon
A Solti Pálinkaház jelenleg mintegy harmincféle párlatot és likőrt kínál. A termelést szakirányú végzettséggel rendelkező családtagok vezetik, akik a hagyományt modern technológiával ötvözik.
A Hungarikum védjegy megszerzése így a szakmai elhivatottság, a minőség és a helyi közösség összefogásának közös sikere.
A Solti Pálinka név mostantól a legjobbak között
A Hungarikum védjegy nemcsak a főzde elismerése, hanem Solt városáé is, amely ezzel felkerült Magyarország gasztronómiai térképére.
A Solti Pálinkaház célja, hogy a jövőben nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is erősítse a térség hírnevét.
A teljes interjú és további részletek társoldalunkon a baon.hu cikkében olvashatók
A témánál maradva, olvasta már, hogy Perkátán mire büszkék annyira?
Amire Perkátán nagyon büszkék (videóval)