Kerek évfordulót ünnepel Molnár Piroska, a magyar színház és film legendája

Molnár Piroska Kossuth-díjas színművész, a nemzet színésze október 1-jén ünnepli 80. születésnapját. 1945-ben született Ózdon, gyermekkorát Kunágotán töltötte, ahol már korán kiderült, hogy a színjátszás az élete. A Színművészeti Főiskolát követően a Szegedi Nemzeti Színházban kezdte pályáját, majd Kaposvár, a Nemzeti és a Katona József Színház meghatározó állomásai lettek művészi útjának. Színpadi szerepei a klasszikus drámáktól a zenés műfajokig terjednek, és olyan ikonikus alakításokat köszönhetünk neki, mint Örkény Macskajátékának Gizája, Dürrenmatt Az öreg hölgy látogatásának főszerepe vagy a Koldusopera Pollyja, olvasható a Nemzeti Archívum Sajtóarchívumában. Nyolcvan éves Molnár Piroska.

„Minden előadásunkkal jöttünk Dunaújvárosba is” – 80 éves Molnár Piroska

Molnár Piroska: 80 év, számtalan szerep, megszámlálhatatlan élmény

Filmes és televíziós munkáiban is felejthetetlen alakításokat nyújtott – láthattuk többek között az Árvácska, a Csinibaba, a Liza, a rókatündér, valamint a Keresztanyu és a Munkaügyek sorozatokban. Jellegzetes hangját számos szinkronszerepben és mesemondásban is megismerhettük.

Dunaújvároshoz különösen szoros szálak kötik. 2024-ben a Bartók Színház közönségét nevettette meg a Hippolyt, a lakáj örökzöld vígjátékában, ahol olyan partnerekkel játszott, mint Kálid Artúr, Balázs Andrea vagy Göttinger Pál. Már 2022-ben is színpadra lépett városunkban Christopher Hampton Egy német sors című monodrámájával, amely előtt interjút is készítettünk vele. Akkor kérdésünkre, hogy járt-e már korábban nálunk, így válaszolt: „Nagyon sokszor már, amikor Kaposváron játszottam, minden előadásunkkal eljöttünk Dunaújvárosba is.”

Amikor arról kérdeztük, van-e még szerepálma, így felelt: „Nincs ilyen, soha nem is volt. Mindig azt játszottam, amit rám osztottak. Nagyon szerencsés vagyok, mert olyan színházaknál lehettem, ahol a rendezők pontosan tudták, mi való nekem.” Az interjú során szóba került a szerepválasztás kérdése is. Molnár Piroska így vallott erről: „Egy színész nem nagyon választ, felajánlanak neki egy szerepet, és akkor vagy rábólint vagy nem. […] Nagyon szerencsés vagyok, mert olyan színháznál voltam fiatalon, mint a kaposvári, vagy a Katona József Színház, ahol az ember bízott a vezetőkben, rendezőkben.”