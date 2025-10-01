1 órája
Kerek évfordulót ünnepel Molnár Piroska, a magyar színház és film legendája
80 éves lett a magyar színpad és film egyik legnagyobb sztárja. Molnár Piroska karrierje során szinte minden műfajban maradandót alkotott, és városunkban is számtalan alkalommal lépett fel.
Molnár Piroska Kossuth-díjas színművész, a nemzet színésze október 1-jén ünnepli 80. születésnapját. 1945-ben született Ózdon, gyermekkorát Kunágotán töltötte, ahol már korán kiderült, hogy a színjátszás az élete. A Színművészeti Főiskolát követően a Szegedi Nemzeti Színházban kezdte pályáját, majd Kaposvár, a Nemzeti és a Katona József Színház meghatározó állomásai lettek művészi útjának. Színpadi szerepei a klasszikus drámáktól a zenés műfajokig terjednek, és olyan ikonikus alakításokat köszönhetünk neki, mint Örkény Macskajátékának Gizája, Dürrenmatt Az öreg hölgy látogatásának főszerepe vagy a Koldusopera Pollyja, olvasható a Nemzeti Archívum Sajtóarchívumában. Nyolcvan éves Molnár Piroska.
Molnár Piroska: 80 év, számtalan szerep, megszámlálhatatlan élmény
Filmes és televíziós munkáiban is felejthetetlen alakításokat nyújtott – láthattuk többek között az Árvácska, a Csinibaba, a Liza, a rókatündér, valamint a Keresztanyu és a Munkaügyek sorozatokban. Jellegzetes hangját számos szinkronszerepben és mesemondásban is megismerhettük.
Dunaújvároshoz különösen szoros szálak kötik. 2024-ben a Bartók Színház közönségét nevettette meg a Hippolyt, a lakáj örökzöld vígjátékában, ahol olyan partnerekkel játszott, mint Kálid Artúr, Balázs Andrea vagy Göttinger Pál. Már 2022-ben is színpadra lépett városunkban Christopher Hampton Egy német sors című monodrámájával, amely előtt interjút is készítettünk vele. Akkor kérdésünkre, hogy járt-e már korábban nálunk, így válaszolt: „Nagyon sokszor már, amikor Kaposváron játszottam, minden előadásunkkal eljöttünk Dunaújvárosba is.”
Amikor arról kérdeztük, van-e még szerepálma, így felelt: „Nincs ilyen, soha nem is volt. Mindig azt játszottam, amit rám osztottak. Nagyon szerencsés vagyok, mert olyan színházaknál lehettem, ahol a rendezők pontosan tudták, mi való nekem.” Az interjú során szóba került a szerepválasztás kérdése is. Molnár Piroska így vallott erről: „Egy színész nem nagyon választ, felajánlanak neki egy szerepet, és akkor vagy rábólint vagy nem. […] Nagyon szerencsés vagyok, mert olyan színháznál voltam fiatalon, mint a kaposvári, vagy a Katona József Színház, ahol az ember bízott a vezetőkben, rendezőkben.”
Pályafutását rangos elismerések sora kíséri: Jászai Mari- és Kossuth-díj, Prima Primissima, a nemzet színésze cím, életműdíjak hazai és nemzetközi fesztiválokon. Színházi és filmes munkái mellett tanít, fiatalokat támogat, és a Nagymama-díj alapítója.
Molnár Piroska sokoldalúságával, művészi alázatával és emberi közvetlenségével nemcsak a magyar színház- és filmtörténet, hanem Dunaújváros kulturális életének is felejthetetlen alakja. Minden szerepében képes közel kerülni a közönséghez, legyen az színház, film vagy egy szinkronszerep. Ez a személyesség az, ami miatt Molnár Piroska 80. születésnapját nemcsak a színházi világ, hanem mi, nézők és olvasók is ünnepként élhetjük meg.
E sorok írója számára felejthetetlen élmény marad, hogy 2022-ben interjút készíthetett Molnár Piroskával. A beszélgetésre magammal vittem a Kvittek vagyunk című könyvét, amelyet kedves mosollyal dedikált – azóta is a polcom egyik legféltettebb darabja. Szó esett emlékezetes szinkronszerepeiről, köztük az American Horror Storyban nyújtott felejthetetlen alakításáról is, ahol Kathy Bates magyar hangjaként brillírozott. Az est fénypontja pedig az volt, hogy először láthattam őt színpadon, az Egy német sors című darabban.
Azt szeretem, amit épp csinálokDunaújváros Az a megtiszteltetés ért, hogy A Nemzet Színészével, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznővel, Molnár Piroskával készíthettem interjút, aki az Egy német sors című monodrámával érkezett a Bartók kamaraszínházba még a nyár elején. Az előadás előtt fogadott a művésznő.