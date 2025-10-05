Közbeszólt az ég: Őze Áron és Akusz Éva szakítottak

A klip egy befőttgyárban játszódó abszurd történetet mesél el: a „Kovács és Társa Befőttgyár” nevet megváltoztatja, innentől „Kovács Befőtt” néven fut tovább, és a szereplők – köztük Kovács úr – körüli viszonyok alakulnak át groteszk módon. A Közbeszólt az ég című videó rendezői Fazakas Lőrinc és Hajmási Péter voltak, operatőri ötletre 16 és 8 milliméteres filmre forgattak, hogy visszaadják a retró hangulatot. A zenekar szerint a dal olyan atmoszférát kínált, amely „romantikus abszurdért kiáltott”, és a vizualitás révén új dimenziót nyit számukra.

Őze Áron színész, rendező, és jelenleg Dunaújvárosban, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója. 1970. szeptember 5-én született, és többféle műfajban dolgozik: színházi előadásokban játszik, rendez, és intézményvezetőként is aktív közéleti szerepet vállal.

Az idei év egyik mérföldkövének számít számára, hogy a Szabadtéri Színházak Szövetsége Gedeon József Amfiteátrum-díjat adományozott neki egyhangú döntéssel, amely elismeri a szabadtéri színházi kultúrához való hosszú távú hozzájárulását.

Emellett a oldalainkon több interjú és portré is készült vele. Például a „Valójában az apakérdés mindig valahogy kerülgetett – Őze Áron a Medvelesről” című cikkben beszél arról, milyen személyes inspirációk húzódnak a döntései mögött. Ugyancsak érdekes olvasmány a „Őze Áront a Bartók évadtervéről kérdeztük” interjú, ahol a színház aktuális kihívásairól beszél.