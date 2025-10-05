16 perce
Közbeszólt az ég: Őze Áron és Akusz Éva szakítottak
A Csík Zenekar elkészítette első olyan videoklipjét, amely már nem egyszerű koncert- vagy stúdiófelvétel. A Közbeszólt az ég című dal vizuális változata teljes történettel és szereplőkkel készült el. Az alkotás érdekessége, hogy a 37 éve működő együttes most először vállalkozott igazi narratív klip készítésére, amelyben többek között Őze Áron, Auksz Éva és a zenekari tagok is feltűnnek.
A klip egy befőttgyárban játszódó abszurd történetet mesél el: a „Kovács és Társa Befőttgyár” nevet megváltoztatja, innentől „Kovács Befőtt” néven fut tovább, és a szereplők – köztük Kovács úr – körüli viszonyok alakulnak át groteszk módon. A Közbeszólt az ég című videó rendezői Fazakas Lőrinc és Hajmási Péter voltak, operatőri ötletre 16 és 8 milliméteres filmre forgattak, hogy visszaadják a retró hangulatot. A zenekar szerint a dal olyan atmoszférát kínált, amely „romantikus abszurdért kiáltott”, és a vizualitás révén új dimenziót nyit számukra.
Közbeszólt az ég
Őze Áron színész, rendező, és jelenleg Dunaújvárosban, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója. 1970. szeptember 5-én született, és többféle műfajban dolgozik: színházi előadásokban játszik, rendez, és intézményvezetőként is aktív közéleti szerepet vállal.
Az idei év egyik mérföldkövének számít számára, hogy a Szabadtéri Színházak Szövetsége Gedeon József Amfiteátrum-díjat adományozott neki egyhangú döntéssel, amely elismeri a szabadtéri színházi kultúrához való hosszú távú hozzájárulását.
Emellett a oldalainkon több interjú és portré is készült vele. Például a „Valójában az apakérdés mindig valahogy kerülgetett – Őze Áron a Medvelesről” című cikkben beszél arról, milyen személyes inspirációk húzódnak a döntései mögött. Ugyancsak érdekes olvasmány a „Őze Áront a Bartók évadtervéről kérdeztük” interjú, ahol a színház aktuális kihívásairól beszél.
Egyhangú döntéssel kapta meg a díjat – Őze Áron munkáját ünnepli a szakma
Az is figyelemre méltó, hogy Őze Áron és felesége, Auksz Éva színésznő, párosinterjúban is beszéltek kapcsolatuk dinamikájáról. Egy Magyar Nemzet / Duol.hu átvett interjúban Őze Áron elmondta:
A férfi megteremti a nőt, aztán a nő megteremti a férfit, ez pedig egy jól működő képlet.
Forrás: Magyar Nemzet
Jövőbeli program: újévkoncert a Klip mellett
A Csík Zenekar nemcsak a videómegjelenésével vált idén különlegessé: 2026. január 4-én nagyszabású újévköszöntő koncertet tartanak a Kongresszusi Központban. Ezen az estén ünneplik azon túl az újévet is, hogy immár húsz éve népzenei köntösbe bújtatják a könnyűzenei slágereket. Olyan vendégekkel lépnek fel, mint Bagossy Norbert, Lábas Viki, Lovasi András, Kiss Tibi – és természetesen elhangzik majd a Közbeszólt az ég is.