október 5., vasárnap

Aurél névnap

11°
+11
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egy Csík boldogság

16 perce

Közbeszólt az ég: Őze Áron és Akusz Éva szakítottak

Címkék#Auksz Éva#Közbeszólt az ég#Őze Áron

A Csík Zenekar elkészítette első olyan videoklipjét, amely már nem egyszerű koncert- vagy stúdiófelvétel. A Közbeszólt az ég című dal vizuális változata teljes történettel és szereplőkkel készült el. Az alkotás érdekessége, hogy a 37 éve működő együttes most először vállalkozott igazi narratív klip készítésére, amelyben többek között Őze Áron, Auksz Éva és a zenekari tagok is feltűnnek.

Duol.hu

A klip egy befőttgyárban játszódó abszurd történetet mesél el: a „Kovács és Társa Befőttgyár” nevet megváltoztatja, innentől „Kovács Befőtt” néven fut tovább, és a szereplők – köztük Kovács úr – körüli viszonyok alakulnak át groteszk módon. A Közbeszólt az ég című videó rendezői Fazakas Lőrinc és Hajmási Péter voltak, operatőri ötletre 16 és 8 milliméteres filmre forgattak, hogy visszaadják a retró hangulatot. A zenekar szerint a dal olyan atmoszférát kínált, amely „romantikus abszurdért kiáltott”, és a vizualitás révén új dimenziót nyit számukra.

közbeszólt az ég
Őze Áron és Auksz Éva életébe közbeszólt az ég

Közbeszólt az ég

Őze Áron színész, rendező, és jelenleg Dunaújvárosban, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója. 1970. szeptember 5-én született, és többféle műfajban dolgozik: színházi előadásokban játszik, rendez, és intézményvezetőként is aktív közéleti szerepet vállal.

Az idei év egyik mérföldkövének számít számára, hogy a Szabadtéri Színházak Szövetsége Gedeon József Amfiteátrum-díjat adományozott neki egyhangú döntéssel, amely elismeri a szabadtéri színházi kultúrához való hosszú távú hozzájárulását.

Emellett a oldalainkon több interjú és portré is készült vele. Például a „Valójában az apakérdés mindig valahogy kerülgetett – Őze Áron a Medvelesről” című cikkben beszél arról, milyen személyes inspirációk húzódnak a döntései mögött. Ugyancsak érdekes olvasmány a „Őze Áront a Bartók évadtervéről kérdeztük” interjú, ahol a színház aktuális kihívásairól beszél.

Az is figyelemre méltó, hogy Őze Áron és felesége, Auksz Éva színésznő, párosinterjúban is beszéltek kapcsolatuk dinamikájáról. Egy Magyar Nemzet / Duol.hu átvett interjúban Őze Áron elmondta:

A férfi megteremti a nőt, aztán a nő megteremti a férfit, ez pedig egy jól működő képlet.

Forrás: Magyar Nemzet

Jövőbeli program: újévkoncert a Klip mellett

A Csík Zenekar nemcsak a videómegjelenésével vált idén különlegessé: 2026. január 4-én nagyszabású újévköszöntő koncertet tartanak a Kongresszusi Központban. Ezen az estén ünneplik azon túl az újévet is, hogy immár húsz éve népzenei köntösbe bújtatják a könnyűzenei slágereket. Olyan vendégekkel lépnek fel, mint Bagossy Norbert, Lábas Viki, Lovasi András, Kiss Tibi – és természetesen elhangzik majd a Közbeszólt az ég is.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu