Zene és barátság találkozik Rácalmáson

Kiss Péter harmonikaművész és Sterner András klarinétművész csaknem egy évtizede játszik együtt – barátságuk és zenei összhangjuk minden fellépésükön átsugárzik. A koncert, közös muzsikálás során kialakult harmónia nemcsak a színpadon, hanem a közönség soraiban is érezhető: játékuk egyszerre szívből jövő, felszabadult és mélyen emberi.

Kiss Péter harmonikaművész és Sterner András klarinétművész

Kiss Péter harmonikaművész és Sterner András klarinétművész közös koncertet ad

Kiss Péter és Sterner András már számos rangos helyszínen és fesztiválon bizonyították tehetségüket – felléptek többek között a Művészetek Völgye Fesztiválon, a pécsi Kodály Központban és a budapesti Benczúr Házban is. Rácalmásra ezúttal egy különleges műsorral érkeznek, amelyben a harmonika és a klarinét sokoldalúságát mutatják be: barokk, jazz, klezmer, tangó és klasszikus dallamok váltják egymást, izgalmas és lélekemelő zenei utazásra hívva a közönséget.

A koncert címe is sokatmondó:

egy évtizedes barátság és évszázadokat átívelő zenei hagyományok találkozása valósul meg másfél órában – humorral, történetekkel és sok-sok érzelemmel fűszerezve.

A belépés díjtalan, de a szervezők adományokat hálás szívvel fogadnak.

A rendezvény minden zeneszeretőnek kiváló alkalom, hogy az emlékezés napján közösségben, a zene erejével élje át a múlt és a jelen találkozását.

Részletek:

Időpont: 2025. október 23. (csütörtök) 16:00

Helyszín: Szent István király templom, Rácalmás (Adonyi utca 1.)

Belépés: díjtalan

Szervező: Rácalmási Polgári Egyesület

Legutóbb, szeptember 27-én immár negyedik alkalommal rendezte meg a Rácalmási Polgári Egyesület a Polgári Napot, amelynek ezúttal is a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár adott otthont. A Polgári Nap rendezvénye „Mi muzsikus lelkek…” címmel kezdődött, ahol Kiss Péter harmonikaművész és Farkas Erik színművész közös előadása nyűgözte le a résztvevőket.