Koncert

10 perce

Zene és barátság találkozik Rácalmáson

Egy különleges zenei est várja a közönséget október 23-án Rácalmáson. A Szent István király templomban 16 órától Kiss Péter harmonikaművész és Sterner András klarinétművész ad közös koncertet. Az esemény a Rácalmási Polgári Egyesület szervezésében valósul meg az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából.

Duol.hu

Kiss Péter harmonikaművész és Sterner András klarinétművész csaknem egy évtizede játszik együtt – barátságuk és zenei összhangjuk minden fellépésükön átsugárzik. A koncert, közös muzsikálás során kialakult harmónia nemcsak a színpadon, hanem a közönség soraiban is érezhető: játékuk egyszerre szívből jövő, felszabadult és mélyen emberi.

Kiss Péter harmonikaművész és Sterner András klarinétművész
Forrás: FB

Kiss Péter harmonikaművész és Sterner András klarinétművész közös koncertet ad

Kiss Péter és Sterner András már számos rangos helyszínen és fesztiválon bizonyították tehetségüket – felléptek többek között a Művészetek Völgye Fesztiválon, a pécsi Kodály Központban és a budapesti Benczúr Házban is. Rácalmásra ezúttal egy különleges műsorral érkeznek, amelyben a harmonika és a klarinét sokoldalúságát mutatják be: barokk, jazz, klezmer, tangó és klasszikus dallamok váltják egymást, izgalmas és lélekemelő zenei utazásra hívva a közönséget.

A koncert címe is sokatmondó: 

egy évtizedes barátság és évszázadokat átívelő zenei hagyományok találkozása valósul meg másfél órában – humorral, történetekkel és sok-sok érzelemmel fűszerezve.

A belépés díjtalan, de a szervezők adományokat hálás szívvel fogadnak.
A rendezvény minden zeneszeretőnek kiváló alkalom, hogy az emlékezés napján közösségben, a zene erejével élje át a múlt és a jelen találkozását.

Részletek:

  • Időpont: 2025. október 23. (csütörtök) 16:00
  • Helyszín: Szent István király templom, Rácalmás (Adonyi utca 1.)
  • Belépés: díjtalan
  • Szervező: Rácalmási Polgári Egyesület

Legutóbb, szeptember 27-én immár negyedik alkalommal rendezte meg a Rácalmási Polgári Egyesület a Polgári Napot, amelynek ezúttal is a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár adott otthont. A  Polgári Nap rendezvénye „Mi muzsikus lelkek…” címmel kezdődött, ahol Kiss Péter harmonikaművész és Farkas Erik színművész közös előadása nyűgözte le a résztvevőket. 

 

