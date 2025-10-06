2 órája
Dunaújvárosban két zenész bizonyította: nem kell drog a bulizáshoz
Különleges techno esemény zajlott október 4-én Dunaújvárosban, az Intercisa romjai között. A két helyi zenész kábítószer nélkül mutatta meg, hogy a techno nemcsak a klubok füstös éjszakáin, hanem tiszta, inspiráló formában is képes magával ragadni a közönséget. Saját szerzeményeikkel bizonyították: az elektronikus zene valódi ereje a kreativitásban és a ritmusban rejlik – nem a tudatmódosítókban.
Kábítószer nélkül: a techno nem függ a drogoktól
Október 4-én különleges zenei élményben lehetett része annak, aki ellátogatott Dunaújvárosba, az Intercisa romjai közé, a Római Kőtár hangulatos terébe. Két helyi, absztinens techno zenész mutatta meg, hogy az elektronikus zene ereje nem a kábítószerekben, hanem a kreativitásban, a ritmusban és az őszinte önkifejezésben rejlik.
A 17 és 19 óra között zajló eseményen kizárólag saját szerzemények hangzottak el – minden hang, minden ütem a fellépők tiszta energiáját és elhivatottságát tükrözte. A látogatók számára a belépés ingyenes volt, a hangulat pedig felszabadult és inspiráló: a természetes környezet, a történelmi helyszín és a zene összhangja különleges atmoszférát teremtett.
A zenészek célja nem csupán a szórakoztatás volt, hanem egy üzenet is: a techno nem a kábítószerekről szól. A műfaj eredeti ereje az ütemekben, a közösségi élményben és a szabadság érzésében rejlik – és ez mind elérhető tisztán, tudatmódosítók nélkül is.
A rendezvény résztvevői egyetértettek:
a jó bulihoz” nem kell semmi más, csak zene, nyitottság és őszinte lelkesedés
A szervezők remélik, hogy ez az esemény hagyományt teremt, és egyre többen fedezik fel, hogy a techno kultúra is lehet tiszta, egészséges és mégis végtelenül élvezetes.