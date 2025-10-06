október 6., hétfő

Techno tisztán

2 órája

Dunaújvárosban két zenész bizonyította: nem kell drog a bulizáshoz

Címkék#zene#kreativitásban ritmus#erő#techno

Különleges techno esemény zajlott október 4-én Dunaújvárosban, az Intercisa romjai között. A két helyi zenész kábítószer nélkül mutatta meg, hogy a techno nemcsak a klubok füstös éjszakáin, hanem tiszta, inspiráló formában is képes magával ragadni a közönséget. Saját szerzeményeikkel bizonyították: az elektronikus zene valódi ereje a kreativitásban és a ritmusban rejlik – nem a tudatmódosítókban.

Duol.hu

Kábítószer nélkül is lehet hatalmas bulit csinálni – ezt bizonyították dunaújvárosi techno zenészek az Intercisa romjai között. Az eseményen kizárólag saját szerzemények szóltak, és a cél az volt, hogy megmutassák: a techno nem függ a drogoktól, hanem az emberi kreativitásról és az élményről szól. A szervezők remélik, hogy ezzel példát mutatnak a fiataloknak: tisztán is lehet igazán jól szórakozni.

Kábítószer nélkül
Kábítószer nélkül is jól érezhetjük magunkat
Fotó: Hananeko_Studio

Kábítószer nélkül: a techno nem függ a drogoktól

Október 4-én különleges zenei élményben lehetett része annak, aki ellátogatott Dunaújvárosba, az Intercisa romjai közé, a Római Kőtár hangulatos terébe. Két helyi, absztinens techno zenész mutatta meg, hogy az elektronikus zene ereje nem a kábítószerekben, hanem a kreativitásban, a ritmusban és az őszinte önkifejezésben rejlik.

A 17 és 19 óra között zajló eseményen kizárólag saját szerzemények hangzottak el – minden hang, minden ütem a fellépők tiszta energiáját és elhivatottságát tükrözte. A látogatók számára a belépés ingyenes volt, a hangulat pedig felszabadult és inspiráló: a természetes környezet, a történelmi helyszín és a zene összhangja különleges atmoszférát teremtett.

@dunaujvaros Techno party a kőtárban. Ily3n sem volt még itt! :) #kotar #dunaujvaros #varjulaszlo #liveset #romaivarosresz ♬ eredeti hang - Dunaújváros Mesél

A zenészek célja nem csupán a szórakoztatás volt, hanem egy üzenet is: a techno nem a kábítószerekről szól. A műfaj eredeti ereje az ütemekben, a közösségi élményben és a szabadság érzésében rejlik – és ez mind elérhető tisztán, tudatmódosítók nélkül is.

A rendezvény résztvevői egyetértettek:  

a jó bulihoz” nem kell semmi más, csak zene, nyitottság és őszinte lelkesedés

A szervezők remélik, hogy ez az esemény hagyományt teremt, és egyre többen fedezik fel, hogy a techno kultúra is lehet tiszta, egészséges és mégis végtelenül élvezetes.

 

