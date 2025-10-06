Dunaújvárosban két zenész bizonyította: nem kell drog a bulizáshoz

Kábítószer nélkül is lehet hatalmas bulit csinálni – ezt bizonyították dunaújvárosi techno zenészek az Intercisa romjai között. Az eseményen kizárólag saját szerzemények szóltak, és a cél az volt, hogy megmutassák: a techno nem függ a drogoktól, hanem az emberi kreativitásról és az élményről szól. A szervezők remélik, hogy ezzel példát mutatnak a fiataloknak: tisztán is lehet igazán jól szórakozni.

Kábítószer nélkül is jól érezhetjük magunkat

Fotó: Hananeko_Studio

Kábítószer nélkül: a techno nem függ a drogoktól

Október 4-én különleges zenei élményben lehetett része annak, aki ellátogatott Dunaújvárosba, az Intercisa romjai közé, a Római Kőtár hangulatos terébe. Két helyi, absztinens techno zenész mutatta meg, hogy az elektronikus zene ereje nem a kábítószerekben, hanem a kreativitásban, a ritmusban és az őszinte önkifejezésben rejlik.

A 17 és 19 óra között zajló eseményen kizárólag saját szerzemények hangzottak el – minden hang, minden ütem a fellépők tiszta energiáját és elhivatottságát tükrözte. A látogatók számára a belépés ingyenes volt, a hangulat pedig felszabadult és inspiráló: a természetes környezet, a történelmi helyszín és a zene összhangja különleges atmoszférát teremtett.

A zenészek célja nem csupán a szórakoztatás volt, hanem egy üzenet is: a techno nem a kábítószerekről szól. A műfaj eredeti ereje az ütemekben, a közösségi élményben és a szabadság érzésében rejlik – és ez mind elérhető tisztán, tudatmódosítók nélkül is.

A rendezvény résztvevői egyetértettek:

a jó bulihoz” nem kell semmi más, csak zene, nyitottság és őszinte lelkesedés

A szervezők remélik, hogy ez az esemény hagyományt teremt, és egyre többen fedezik fel, hogy a techno kultúra is lehet tiszta, egészséges és mégis végtelenül élvezetes.