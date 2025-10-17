október 17., péntek

Hedvig névnap

15°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ősbemutató a Bartókban

59 perce

Három nő, egy titok – Lackfi János darabja szíven üt és megnevettet

Címkék#Bartók Színház#Három nő , egy eset#Lackfi János#történet

Ma este Dunaújvárosban egy történet kel életre, amely egyszerre groteszk és megrendítő. A Bartók Színház színpadán Lackfi János Három nő, egy eset című darabja vezeti végig a nézőt a szerelem, a gyász és az önismeret hullámvasútján.

Varga Zsófia

Október 17-én különleges kulturális esemény várja a közönséget. A Bartók Színház ad otthont Lackfi János legújabb darabja, a Három nő, egy eset ősbemutatójának, amely először kerül színpadra Dunaújvárosban. A tragikomikus történetet négy kiváló színművész – Sajgál Erika, Kovács Vanda, Holecskó Orsolya és Őze Áron – kelti életre, utóbbi a rendezői feladatokat is vállalta.

Bartók Színház
A Bartók Színház ősbemutatója egyszerre nevettet és szíven üt
Forrás: Bartók Színház Facebook oldala

Bartók Színház – Ősbemutatóval indul a hétvége

A darab középpontjában egy temetés áll, de a gyász pillanatai hamar groteszk, feszültséggel és humorral teli játékká alakulnak. A sírban egy ötvenes férfi nyugszik, akinek életét három nő – „a férfi életének nagy szerelmei” – próbálja újraértelmezni. A fordulatos történetet maga Lackfi János így foglalja össze:

Temetés, egy ötvenes férfi a sírban. Három nő, a férfi életének nagy szerelmei. És egy játékmester, aki az elhunyt végakarata szerint tízezer dollárt ad át a hölgyek mindegyikének, ha... És itt kezdődik a kiszavazó-show, a kvízjáték, a csata, melyben a szerelmi négyszög teljes érzelmi skáláját bejárjuk.

A Három nő, egy eset egyszerre komikus és megrendítő, szatirikus és mélyen emberi darab. Lackfi szövege pengeéles humorral és váratlan érzelmi fordulatokkal tárja fel azokat a kérdéseket, amelyekkel mindannyian szembesülünk, például: Ki volt ez az ember? Ki a hibás egy kapcsolat kudarcáért? Van-e végső igazság egy közös élet romjai között?

A Bartók Színház színpadán a három nő és a játékmester szinte pszichológiai „társasjátékot” játszanak – a tét a múlt megértése és harmincezer dollár. Az előadás miközben nevettet, a nézőt is szembesíti saját érzéseivel, múltbéli döntéseivel. A darab sikerét mi sem mutatja jobban, mint hogy az októberi és novemberi előadásokra minden jegy elfogyott.

Harisnyás Pippi is meghódította a közönséget

Nemrég mutatták be a Bartók Színházban a Harisnyás Pippi című előadást, amelyről korábban már beszámoltunk. A világhírű Astrid Lindgren-meseregény zenés, bábszereplőkkel kiegészített színpadi változata igazi családi kaland: színes, vidám és felszabadító élményt kínál kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu